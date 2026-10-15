Proponen revisión del REP; sismo será caso de estudio

Hace exactamente una semana, mientras gran parte de la población se encontraba en la hora del almuerzo (12:56 p. m.), un sismo de magnitud 7.5 sacudió al país y dejó a más de 800 familias a la intemperie, temerosas de que se repita otro evento similar.

Los ciudadanos, siete días después, aún no salen del asombro al ver sus viviendas colapsadas y esperan la ayuda de las autoridades para reconstruirlas.

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Lo ocurrido el pasado viernes, según expertos en ingeniería estructural y sísmica de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), debe servir de lección y motivar una revisión del Reglamento Estructural Panameño (REP), cuya última actualización data de 2021, es decir, hace cinco años.

Panamá, reiteró el doctor Oscar Ramírez, profesor de dicha casa de estudios superiores, debe extraer de esta experiencia todas las enseñanzas posibles para adecuar sus normativas en beneficio de la seguridad ciudadana.

Aseguró que la única forma de reducir el riesgo de los movimientos sísmicos, que suponen por sí mismos una "gran cantidad de complejidades" debido a su naturaleza, es cumplir con los parámetros de diseño vigentes; no obstante, reconoció que esto es un desafío para quienes construyen sus residencias en asentamientos o zonas apartadas.

El Estado, en ese sentido, tiene la responsabilidad de garantizar a estos pobladores las mismas condiciones de seguridad que al resto del país.

Ramírez mencionó que las consecuencias del terremoto no fueron tan graves como pudieron haber sido, tomando en cuenta que se registró un sismo superficial que, de acuerdo con la literatura, es uno de los más dañinos; por ello, lo sucedido será un caso de estudio a nivel nacional e internacional.'

12:56

de la tarde, hora en la que se registró el movimiento telúrico. 7.5

magnitud del sismo, cuyo epicentro fue al suroeste de La Pitaloza, provincia de Herrera, según las autoridades.

El experto destacó el comportamiento de los edificios de la ciudad capital durante el movimiento telúrico, pues respondieron como debían.

Sin embargo, es importante precisar que, datos de la red acelerográfica de la UTP, revelan que el movimiento del suelo en esta área del país osciló entre moderado y leve; por tanto, su impacto fue menor que en las edificaciones y residencias ubicadas en las provincias de Los Santos, Veraguas, Coclé y Herrera, cercanas al epicentro.

El doctor en ingeniería estructural y sísmica, Gilberto Chang, hizo énfasis en que, además de adecuar la norma vigente, es importante que los ciudadanos respeten las regulaciones de construcción.

"No pasen por encima de la ley", subrayó.

Lamentó que, en algunos casos, las personas omitan los estudios de suelo o los diseños estructurales para evitar el gasto que conllevan, sin considerar las consecuencias de sus decisiones a largo plazo.

Al ser consultado sobre la viabilidad de reconstruir las viviendas colapsadas en el mismo terreno, indicó que el suelo no es "del todo" responsable de los daños causados a una estructura, porque en esta situación intervienen otros factores, como la calidad de los materiales; por ello, no ve inconvenientes en que sean levantadas en su ubicación original, siempre que se cumplan las condiciones técnicas requeridas, que incluyen una caracterización de la tierra para determinar por qué las edificaciones anteriores no se comportaron adecuadamente.

Recomendaciones

La UTP elaborará un informe de recomendaciones al Reglamento Estructural Panameño con la finalidad de que los lineamientos de construcción en el país se adecúen a las necesidades identificadas a partir del evento sísmico.