Reconstrucción de zonas afectadas podría tardar años, señalan expertos

La reconstrucción de las áreas afectadas tras el movimiento telúrico del pasado viernes, que sacudió con mayor intensidad a las provincias de Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas, requerirá recursos económicos, personal especializado y tiempo, advirtieron expertos en la materia.

Dicho proceso, explicó Amílcar Trejos Ramos, ingeniero civil, requiere en primera instancia de una inspección visual de seguridad orientada a investigar si la edificación, ya sea apartamento o casa, reúne las condiciones necesarias para ser ocupada; posteriormente, se debe realizar una evaluación más detallada con levantamientos de fisuras y deformaciones, ensayos de materiales y revisión de la capacidad sísmica de los inmuebles, bajo la supervisión de un profesional idóneo con conocimiento y experiencia en patología y construcciones.

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Aclaró que la ausencia de daños visibles no significa necesariamente que una propiedad esté en buenas condiciones porque algunas afectaciones son imperceptibles; por ello es fundamental que se realice un diagnóstico técnico de la misma.

La revisión de estas estructuras, a juicio del especialista, podría extenderse durante varias semanas e incluso meses; mientras que su reconstrucción tomará algunos años, dependiendo de la gravedad de los daños y de las etapas que conlleva, como el diseño, la obtención de permisos y la búsqueda de fuentes de financiamiento.

Trejos Ramos considera que Panamá cuenta con personal capacitado suficiente para guiar este proceso con la finalidad de que las construcciones, a todos los niveles, cumplan con las normas de diseño establecidas. Sin embargo, señaló que el reto está en brindarles la oportunidad de demostrar sus conocimientos, mayor estabilidad y recursos para investigación.

Sostiene que es crucial que las autoridades agilicen la emisión del reglamento nacional de construcción porque el colapso de algunas viviendas, más que un problema de calidad de materiales, suele estar relacionado con el control de la obra, que incluye la mezcla del concreto, su proceso de curado, la correcta colocación del acero de refuerzo y las labores de supervisión e inspección.

"Una buena norma y buenos materiales no bastan si no se verifican en la construcción", dijo a Panamá América.'



Las autoridades estiman que más de 1,200 viviendas presentan daños estructurales a raíz del sismo de la semana pasada.



El Ejecutivo declaró un estado de emergencia nacional para atender a los damnificados por el terremoto, para lo cual dispuso la utilización de 100 millones de dólares hasta el 31 de diciembre.

El vicedecano académico de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Ramiro Vargas, indicó que es muy difícil estimar el tiempo que tardará la reconstrucción de viviendas, puentes, carreteras y escuelas, pues el avance de estos trabajos dependerá de la cantidad de recursos financieros que les asigne el Estado.

Destacó que el Reglamento Estructural Panameño es una normativa "muy robusta" que se actualiza constantemente y rige en todo el territorio nacional; por ende, no existe flexibilidad en las disposiciones de construcción en el interior del país. No obstante, recalcó que de nada sirve contar con un marco regulatorio sólido si no se aplica o se cumple de manera parcial.

Reiteró, al igual que Trejos Ramos, la importancia de utilizar materiales con la resistencia adecuada para soportar estos eventos y mantener buenas prácticas constructivas, ya que tanto en el interior como en la ciudad capital se utilizan prácticas "muy artesanales".

Las autoridades, de acuerdo con Vargas, deben priorizar las evaluaciones de las áreas cercanas al epicentro del sismo a fin de determinar la gravedad de los daños y las medidas que adoptarán a corto, mediano y largo plazo.