Réplicas tras terremoto en Panamá podrían durar semanas o meses; las de 4.5 y 5 se sienten en la ciudad

Las réplicas en Panamá tras el terremoto de 7.5, registrado este viernes, podrían durar semanas o meses. Así lo explicó el ingeniero Eric Chichaco.

"Vamos a a seguir teniéndolas (las réplicas). ¿Por qué período? Podrían ser por las próximas semanas o meses", expuso.

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¿A qué se debe?

Chichaco explicó que la profundidad del terremoto fue de 4 kilómetros (no tan hondo). Entre menor es la profundidad tiende a generar un mayor número de réplicas.

Recordó que todos los sismos son diferentes. Sismos anteriores, de magnitud 6, han generado 2,000 réplicas por los siguientes tres meses.

No obstante destacó que la diferencia con el reciente terremoto es que ha generado varias réplicas superiores a los 6 grados.

"Aquí lo más importante es que se han generado varias réplicas de magnitud 6, cosa que en otras ocasiones las réplicas han sido menores a 5. Ahora hemos tenido réplicas muy fuertes y sentidas. Las de magnitud 4.5 a 5 son las más sentidas en Ciudad Panamá y Colón. Esa es la característica", expuso.

Durante las réplicas se libera energía y se da el acomodo de la falla.