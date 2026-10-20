Se reanudan las clases presenciales en 770 centros educativos del país

Más de 700 centros educativos retomarán este miércoles sus clases presenciales luego de que el terremoto obligara a las autoridades a suspender las actividades académicas para garantizar la seguridad de los estudiantes, maestros y administrativos.

Dichas escuelas, según el Ministerio de Educación (Meduca), fueron inspeccionadas y se determinó que cumplen con las condiciones necesarias para recibir a los alumnos, por lo que se reanudará el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial, mientras que, en los planteles afectados, se adoptarán otras modalidades, como el uso de módulos y las clases virtuales.

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"Si hay algún colegio que no está preparado físicamente, la virtualidad es una alternativa. Lo que queremos es que empiece la normalidad en la educación nacional", dijo el ministro de Educación, Ventura Vega.

Las autoridades han solicitado a los padres de familia enviar a sus acudidos a clases para dar continuidad a su proceso educativo.

Asimismo, han reiterado que se encargarán de velar por el derecho a la educación de los jóvenes y por su seguridad en los días hábiles que restan para culminar el ciclo escolar.

Los padres y estudiantes, por su parte, aún están temerosos de acudir a los centros educativos debido a las réplicas que se siguen registrando en el país, por lo que se espera que, durante el resto de la semana, la asistencia sea irregular.

El Meduca informó que, en la región de San Miguelito, estarán habilitadas 18 escuelas, entre ellas, el Instituto Rubiano, la escuela María del Rosario Salazar, el Centro Educativo Katiuska y el Colegio León A. Soto.'

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escuelas oficiales desaparecieron tras el terremoto del pasado viernes 9 de octubre, informó el Ministerio de Educación.

Por su parte, en Panamá Norte, otros planteles que también abrirán sus puertas son la escuela Villa Catalina, el Centro Educativo Básico General Ernesto T. Lefevre, el Primer Ciclo San Miguel Arcángel, entre otros.

La provincia de Chiriquí reanudará sus actividades académicas en 132 centros educativos, según la entidad.