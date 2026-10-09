Situación sísmica afecta la producción de plantas potabilizadoras a nivel nacional



El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) comunicó que, como consecuencia de fallas eléctricas derivadas de la reciente actividad sísmica, diversas plantas potabilizadoras del país están presentando interrupciones y reducciones en su capacidad de producción.

Entre las infraestructuras impactadas destaca la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, situada en Chilibre, la cual opera actualmente a un 20 % de su capacidad habitual.

Esta reducción ocasiona irregularidades directas en el suministro de agua potable para los sectores abastecidos por este sistema.

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El IDAAN se encuentra inspeccionando las condiciones operativas de las instalaciones a nivel nacional para ofrecer reportes más detallados a medida que avancen las revisiones.

Se solicita a la población tomar las previsiones necesarias y hacer un uso medido y responsable del agua disponible.

La institución mantendrá informada a la ciudadanía sobre la evolución del servicio a través de su sitio web (www.idaan.gob.pa) y sus cuentas oficiales en redes sociales (@IDAANinforma y @idaanpanama).