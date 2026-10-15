Teleférico de Panamá y San Miguelito estaría listo entre 2028 y 2029

La construcción del Teleférico de Panamá y San Miguelito comenzará formalmente a finales de este año y deberá estar concluida entre finales de 2028 e inicios de 2029, informó Alex Quirós, administrador del proyecto del Metro de Panamá.

El anuncio se dio durante el acto oficial de entrega de la orden de proceder a la empresa Doppelmayr Panamá, contratista encargada de desarrollar la obra, con lo que se activa el periodo contractual de 30 meses establecido para su ejecución.

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Quirós explicó que, tras este paso, comenzará la elaboración de los diseños finales del sistema, tomando en cuenta los resultados de los estudios geotécnicos y geológicos realizados en las zonas donde se construirán las estructuras.

También se planificará la ejecución de los distintos frentes de trabajo, de acuerdo con la metodología y el cronograma establecidos por la empresa contratista.

En cuanto a las posibles afectaciones a residentes por la construcción de las estructuras del teleférico, Quirós señaló que las personas que deban ser trasladadas serán atendidas mediante los procedimientos establecidos para estos casos.

Sin embargo, aclaró que todavía es prematuro determinar cuántas personas tendrán que ser reubicadas, debido a que primero deben completarse los diseños finales, que permitirán definir la ubicación definitiva de las estructuras.

Una vez concluida esa etapa, se contará con información más precisa sobre la cantidad de personas que podrían resultar afectadas por el desarrollo del proyecto.

El administrador del proyecto destacó que el teleférico incorporará una tecnología que actualmente no existe en Panamá, por lo que será necesario contar inicialmente con personal especializado procedente del extranjero.

No obstante, indicó que se capacitará a trabajadores panameños tanto para las labores de construcción como para la operación y el mantenimiento del sistema.

La intención, según explicó, es que el proyecto pueda ser operado y mantenido por personal panameño una vez entre en funcionamiento, lo que abrirá oportunidades de capacitación y empleo vinculadas a esta nueva modalidad de transporte público.

Características del teleférico

La línea tendrá una extensión de 6.6 kilómetros y contará con seis estaciones: cuatro ubicadas en el distrito de San Miguelito y dos en el distrito de Panamá.

El recorrido entre los extremos de la línea se estima en aproximadamente 26 minutos, mientras que la capacidad proyectada será de 2,800 pasajeros por hora y por sentido.

El sistema utilizará telecabinas monocable desembragables, con capacidad para 10 pasajeros sentados por cabina, y estará integrado con la Línea 2 del Metro de Panamá mediante la estación Cincuentenario.

De acuerdo con las estimaciones del proyecto, más de 300,000 personas se beneficiarán con esta nueva alternativa de transporte, que busca mejorar la conectividad entre ambos distritos y ofrecer una opción de movilidad accesible, cómoda y segura.