Teletón 20-30 recaudará fondos para damnificados bajo fiscalización de la Contraloría

La Teletón 20-30 realizará una edición especial en apoyo a las familias de las provincias centrales afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, cuyos fondos serán fiscalizados por la Contraloría General de la República para garantizar que la ayuda llegue directamente a los damnificados.

La jornada solidaria se llevará a cabo el sábado 24 de octubre, desde las 12:00 mediodía hasta la 1:00 a. m., con el propósito de recaudar aportes de la empresa privada y de los panameños para contribuir a la recuperación de las familias afectadas por el sismo.

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Giacomo Tamburelli, presidente de la Teletón 20-30, señaló que unas 2,700 viviendas están en ruinas y gran parte de ese porcentaje ocupa a personas con algún tipo de discapacidad.

Agregó que los recursos recaudados estarán sujetos a la fiscalización de la Contraloría, como parte de los mecanismos de transparencia que acompañarán esta iniciativa, organizada por el Club Activo 2030 de Panamá.

La ayuda estará dirigida, principalmente, a atender las necesidades habitacionales de las personas damnificadas. Para ello, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), en coordinación con la Contraloría, evaluará cada caso directamente en las comunidades afectadas.

El objetivo es identificar las necesidades de cada familia, visitar las viviendas y determinar las respuestas que correspondan, sin intermediarios, para procurar que los recursos lleguen de manera directa a quienes los necesitan.

Tamburelli indicó que esta iniciativa no sustituye los programas que ejecuta el Gobierno Nacional, ni los planes de construcción de viviendas temporales o los demás aportes destinados a atender la emergencia. Se trata de un esfuerzo adicional para contribuir a la recuperación de las familias.

Por su parte, el contralor general de la República, Anel Flores, pidió a los panameños mantener la solidaridad con los damnificados y confiar en los mecanismos de fiscalización que se aplicarán a los fondos recaudados.

Flores advirtió que la emergencia no terminará en las próximas semanas y que las familias afectadas continuarán enfrentando dificultades incluso cuando se acerquen las celebraciones de Navidad.

“Esto no termina en diciembre, esto va a seguir y tenemos que seguir apoyando a esa gente, llevando las respuestas con todos unidos”, manifestó.

El contralor insistió en que cada dólar recaudado será fiscalizado y que la atención de las necesidades habitacionales se realizará de manera coordinada con el Miviot.

“Lo que no queremos son intermediarios, que lo que hacen es perder el tiempo”, afirmó al explicar que se busca evaluar las necesidades casa por casa para que la asistencia sea inmediata y directa.