Tocumen subastará 11 aeronaves en condición de chatarra para recuperar espacios aeroportuarios

Un total de 11 aeronaves declaradas en abandono y en condición de chatarra serán subastadas por Tocumen S.A., cuyo retiro permitirá recuperar espacios en los aeropuertos internacionales de Tocumen y Panamá Pacífico.

De acuerdo con la entidad, seis de las aeronaves se encuentran en la plataforma de la Terminal de Carga de Tocumen y cinco en terrenos de Panamá Pacífico.

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En la Terminal de Carga, estos espacios abrirán oportunidades para ampliar la capacidad de atención, facilitar el crecimiento de la carga aérea y generar ingresos adicionales para el aeropuerto, contribuyendo al desarrollo logístico del país.

Además de limitar la disponibilidad de espacios, la permanencia de estas aeronaves representa riesgos potenciales para la seguridad operacional y el medio ambiente. Las estructuras pueden convertirse en focos de contaminación y servir de refugio para aves, cuya presencia puede comprometer la seguridad de las maniobras en tierra, los despegues y las aproximaciones a las pistas.

El gerente general de Tocumen, S.A., Jose Ruiz Blanco, destacó que la recuperación de estas áreas forma parte de los esfuerzos de la administración por mantener instalaciones seguras, eficientes y preparadas para responder a las necesidades de la actividad aérea.

“Una operación aeroportuaria segura y eficiente comienza con una gestión responsable de nuestras instalaciones. Con el retiro de estas aeronaves buscamos recuperar espacios, reducir riesgos operacionales y ambientales, y continuar fortaleciendo las condiciones necesarias para ofrecer servicios de calidad a las aerolíneas, los operadores logísticos y los usuarios de nuestros aeropuertos”, señaló Ruiz Blanco.

La convocatoria responde a la responsabilidad de Tocumen, S.A. de administrar y mantener sus instalaciones conforme al marco regulatorio panameño aplicable a los aeropuertos y aeródromos, así como a las disposiciones nacionales sobre prevención de daños ambientales y control de la contaminación.

El proceso permitirá disponer de bienes que han perdido su utilidad operativa y cuya permanencia puede generar riesgos y costos asociados a su conservación. La venta del material metálico y su retiro se realizarán mediante un procedimiento formal, sujeto a las condiciones establecidas en el pliego de cargos.

Podrán participar las personas y empresas que cumplan con los requisitos del proceso y se registren previamente, conforme a lo dispuesto en el pliego publicado en el portal de contrataciones públicas Panamá Compra.

Los interesados podrán coordinar visitas a los sitios donde se encuentran las aeronaves, en horario de 9:00 a. m. a 12:00 mediodía, según el siguiente calendario:

Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen: martes 20 y miércoles 21 de octubre de 2026.

Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico: jueves 22 y viernes 23 de octubre de 2026.

La presentación de propuestas está programada para el jueves 29 de octubre de 2026, de 9:00 a. m. a 10:00 a. m., según las condiciones establecidas para el procedimiento.

El pliego de cargos y la información oficial de la convocatoria están disponibles en www.panamacompra.gob.pa⁠, bajo el número de acto 2026-2-02-0-99-SB-012020.