Trabajadores de Serviestiba denuncian ofertas de liquidación de apenas el 30%

Tensión y zozobra laboral es lo que se vive tras el anuncio del cese de operaciones de la empresa Serviestiba en el Puerto de Balboa, luego de que fuentes vinculadas a los trabajadores denunciaran irregularidades en el proceso de liquidación e indemnización de más de un millar de colaboradores.

Según denunciantes, la empresa convocó el miércoles a sus colaboradores en el Centro de Convenciones Megapolis para concretar el pago de sus prestaciones. Sin embargo, los colaboradores aseguran que les presentaron un mutuo acuerdo que, según ellos, ofrecían apenas el 30% del monto total que les corresponde por ley, oferta que fue rechazada por los empleados que acumulan hasta 11 años de servicio continuo en las terminales portuarias.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Conflictividad y señalamientos por falta de presencia institucional

Tras el fracaso de las negociaciones en Megapolis, Serviestiba citó nuevamente a los estibadores e ingenieros en las instalaciones del puerto este jueves. Los trabajadores denuncian sentirse en condición de vulnerabilidad y argumentan un desamparo institucional por parte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Portavoces de los trabajadores señalaron que la titular del Mitradel, Jackeline Muñoz, no se presentó a las mediaciones a pesar de haber anunciado medidas cautelares para salvaguardar los fondos de la masa laboral.

Se estima que cerca de 1,386 trabajadores se han visto afectados por la interrupción de operaciones, quedando en condición de desempleo e incertidumbre sobre la fecha efectiva de cobro de sus décimos, vacaciones, antigüedad e indemnizaciones.

Mitradel ejecuta secuestro de cuentas por cobrar para garantizar prestaciones

Ante la escalada del conflicto, el Ministerio de Trabajo e Inspección Laboral informó de forma oficial que ha ejecutado un secuestro preventivo sobre las cuentas por cobrar de Serviestiba.

La medida cautelar tiene como objetivo congelar los flujos financieros de la compañía para asegurar que los fondos sean destinados de forma prioritaria y exclusiva al pago de las prestaciones laborales y derechos adquiridos de los 1,386 trabajadores registrados.

Asimismo, el Gobierno Nacional indicó que se mantiene gestionando un esquema de transición laboral para que el personal cesado sea absorbido y recontratado de manera progresiva por las nuevas empresas operadoras de las terminales portuarias, garantizando la continuidad de las tareas de estiba y logística en el Canal de Panamá.