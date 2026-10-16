A una semana del sismo: El miedo persiste, pero la solidaridad no se detiene

Ha pasado una semana desde el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá, con epicentro en la comunidad de La Pitaloza, provincia de Herrera, y los panameños aún enfrentan profundas secuelas emocionales y materiales. El miedo a regresar a los hogares sigue latente en la población, donde muchas personas presentan crisis de ansiedad y una constante sensación temblorosa debido a las réplicas que, si bien se han vuelto imperceptibles en algunos sectores del país, en las provincias del interior continúan sacudiendo con mayor fuerza.

Las autoridades estiman que más de 400 viviendas sufrieron severas afectaciones por el evento telúrico.

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El ministro de Educación, Ventura Vega, confirmó daños en 400 centros de enseñanza en todo el territorio nacional, de los cuales 35 desaparecieron por completo a causa de los colapsos estructurales.

Los informes contabilizan un total de 27 personas con lesiones entre leves y moderadas, además del reporte de una persona fallecida.

Este viernes se llevan a cabo las honras fúnebres de la señora Elena Barría, la primera víctima fatal registrada tras el desastre natural.

Barría resultó herida cuando una varilla del techo de su residencia se desprendió durante el sacudimiento, obligando a su traslado a distintos centros médicos del país.

Tras ser internada finalmente en la Ciudad de la Salud, la paciente sufrió muerte cerebral, motivo por el cual sus familiares tomaron la decisión de desconectarla de los equipos médicos que la mantenían con vida.

En medio de la angustia por la inestabilidad del terreno, la población se mantiene conmocionada y ha volcado su solidaridad mediante el envío de ayuda humanitaria para respaldar a las familias que lo perdieron todo.

Los afectados mantienen la esperanza centrada en que la ayuda del Órgano Ejecutivo llegue de manera directa hasta las zonas más recónditas del país, permitiendo iniciar los trabajos necesarios para reconstruir los severos daños que dejó el movimiento telúrico.