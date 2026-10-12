Universidad de Panamá habilita centros de acopio y soporte psicológico gratuito

Frente a la crisis generada por el sismo y sus réplicas en el territorio nacional, la Universidad de Panamá desplegó una red de contingencia y auxilio humanitario de alcance nacional. La estrategia institucional abarca la habilitación de centros de acopio, brigadas de salud y canales de atención psicológica gratuita para la población.

El rector de la casa de estudios superiores, Dr. José Emilio Moreno, confirmó mediante un comunicado oficial el compromiso del centro educativo con la seguridad comunitaria. Como primera medida operativa, los equipos técnicos de la institución realizan evaluaciones de seguridad en las infraestructuras del campus central, Centros Regionales y Extensiones Universitarias durante el lunes 12 y martes 13 de octubre.

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Para atender la situación de los miembros de la comunidad universitaria cuyos hogares sufrieron daños, las autoridades facultaron a los directores de las sedes regionales a adoptar flexibilizaciones académicas y administrativas inmediatas, garantizando el respaldo a docentes, administrativos y estudiantes golpeados por el sismo.

Con el objetivo de canalizar las donaciones de manera eficiente hacia las provincias centrales, el campus Octavio Méndez Pereira habilitó diversos puntos de recolección de insumos de primera necesidad. En la entrada de la Facultad de Arquitectura, el Instituto del Canal recibirá donaciones hasta el 13 de octubre, en horario continuo de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., las cuales serán trasladadas hacia las zonas impactadas el día 14.

Por su parte, la Dirección General de Recursos Humanos, a través del Departamento de Bienestar Social, mantiene abierto su centro de recepción hasta el 14 de octubre, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., solicitando prioritariamente alimentos secos, agua embotellada, insumos para bebés y artículos de limpieza e higiene personal.

A esta red logística se suman la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación (de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. hasta el 14 de octubre), el Instituto de la Mujer desde la Vicerrectoría de Extensión y la Facultad de Odontología, que activa su punto de acopio desde el martes 13 en la recepción para recolectar también medicamentos básicos no vencidos y vajilla desechable.

Los gremios y agrupaciones estudiantiles coordinan esfuerzos paralelos en puntos estratégicos de acceso al campus. El Centro Democrático Estudiantil mantendrá presencia en la Estación Delta contigua al campus central hasta el 13 de octubre, mientras que otros movimientos juveniles operan en la parada de la Transístmica (entrada del Domo) de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. para colectar colchonetas, carpas y alimentos no perecederos.

La cobertura de acopio se despliega simultáneamente en el interior del país. Se han activado centros de recepción en el Centro Regional Universitario de Veraguas, la Extensión Universitaria de Soná (terrenos del MOP, de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. hasta el 16 de octubre), la Facultad de Ciencias Agropecuarias en Chiriquí (hasta el 16 de octubre) y en Panamá Oeste a la entrada de Arboleda.

En el área de asistencia directa, la Asociación de Estudiantes de Medicina desplegó brigadas de voluntariado médico en las zonas de mayor afectación. A la par, la Universidad habilitó un servicio de contención psicológica de emergencia a través de la línea telefónica y WhatsApp 6685-5645, y los correos institucionales Christian.tejeira@up.ac.pa y cesar.madrid@up.ac.pa.

Las autoridades universitarias reiteraron el llamado a la ciudadanía a colaborar con las colectas de insumos, verificar la información exclusivamente por canales oficiales y actuar con solidaridad para acelerar la recuperación de las comunidades afectadas.