Universidad de Panamá retomará clases presenciales de forma escalonada desde el lunes

La Universidad de Panamá (UP) anunció que el retorno a las clases presenciales se realizará de manera escalonada por facultades a partir del lunes 19 de octubre, luego de las inspecciones efectuadas en sus instalaciones tras el sismo del pasado 9 de octubre.

Mediante un comunicado, firmado por el rector José Emilio Moreno, la institución informó que la decisión se tomó en coordinación con los decanos y directores de los centros regionales universitarios, tomando en cuenta las condiciones de las instalaciones y las dificultades que enfrentan algunos estudiantes afectados por el movimiento sísmico.

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Para el lunes está previsto el regreso presencial de los estudiantes de las facultades de Enfermería, Medicina, Psicología, Medicina Veterinaria, Odontología, Bellas Artes, Ingeniería, Arquitectura, Informática, Electrónica y Comunicación, Economía, Administración Pública y Educación.

Las demás facultades continuarán en modalidad no presencial hasta que se anuncie la fecha de su reincorporación a las aulas.

En cuanto a los centros regionales universitarios (CRU), extensiones universitarias y programas anexos, la Rectoría indicó que los directores tendrán la potestad de tomar decisiones de acuerdo con la realidad de cada sede. La misma facultad de decisión se extiende a los decanos en sus respectivas unidades académicas.

La Universidad también advirtió que el restablecimiento del servicio de las cafeterías estará sujeto a la aprobación previa del Cuerpo de Bomberos.

La Rectoría solicitó a los profesores mantener una actitud flexible con los estudiantes que perdieron sus viviendas como consecuencia del sismo.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad universitaria para respaldar las iniciativas de recolección de alimentos y enseres que desarrollan facultades, centros regionales, estudiantes, docentes y personal administrativo en apoyo a las personas damnificadas.