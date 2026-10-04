Panamá tiene la capacidad para convertirse en destino digital

La infraestructura digital y la capacidad de los países para adaptarse a la inteligencia artificial se han convertido en factores determinantes para la competitividad.

Panamá, debido a su posición estratégica, tiene ventajas en este campo; sin embargo, expertos sostienen que es necesario regular los procesos relacionados con esta nueva tecnología, ampliando su capacidad para que las inversiones en este rubro no solo transiten por el istmo, sino que se establezcan y generen actividad económica.

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Gilberto Danta, especialista en data center e infraestructura digital, considera que el país puede convertirse en un hub digital para Centroamérica y el Caribe, pero para ello requiere fortalecer su estructura y capacitar al recurso humano.

"Panamá no necesita ser el mercado más grande, necesita ser más estratégico y eficiente para atender a esta región", subrayó.

La industria, explicó Danta, avanza más rápido que la formación del talento especializado; es necesario que las nuevas generaciones se instruyan en temas como el análisis de datos, la automatización, ciberseguridad, energía, refrigeración y gestión de proyectos porque el desarrollo digital no depende únicamente de la tecnología, también necesita de personas capaces de diseñarla, operarla y mantenerla.

El experto negó que la inteligencia artificial vaya a reemplazar a los humanos; al contrario, seguirán siendo determinantes para su funcionalidad; por tanto, en lugar de temerle, hay que definir cuánto del valor agregado que ofrece se mantendrá dentro del país.

Las autoridades recientemente lanzaron la Estrategia Nacional de Semiconductores y Microelectrónica para responder a las demandas de una industria en crecimiento.'

+100

millones de dólares, inversión destinada a la Estrategia Nacional de Semiconductores y Microelectrónica. 40%

de los puestos a nivel mundial estarán expuestos a esta nueva tecnología.

El secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Eduardo Ortega Barría, señaló que entrar en este mercado es fundamental para la transformación social y consolidación de Panamá a nivel internacional.