Trazo del día

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Piden regular más la autoconstrucción; casas de bloque inspeccionadas no tenían elementos antisísmicos básicos