Concierto de Greeicy en Panamá cambia de fecha; se realizará el 18 de diciembre

El concierto de Greeicy en Panamá ha cambiado de fecha debido al pasado sismo de 7.5 ocurrido el pasado viernes 9 de octubre.

La promotora ShowPro confirmó que el espectáculo de la artista colombiana, que forma parte de su gira Candela World Tour, originalmente fijado para el 15 de octubre, se trasladará al próximo 18 de diciembre.

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La reprogramación se debe a la emergencia vivida en el país tras el reciente sismo de gran magnitud y sus constantes réplicas, reiteró la promotora.

A través de un comunicado, la empresa organizadora enfatizó que la prioridad absoluta es salvaguardar la seguridad y el bienestar del público, al tiempo que expresó su solidaridad con las familias afectadas en este momento de unión nacional.

Información sobre las entradas

Para tranquilidad de los asistentes, las entradas adquiridas previamente mantendrán su validez sin necesidad de realizar ningún trámite, respetando la misma ubicación seleccionada, aseguró.

ShowPro agradeció la comprensión de los fanáticos ante este imprevisto, lamentando los inconvenientes ocasionados.

Así, los seguidores de la artista podrán escuchar a su cantante la tercera semana del último mes del año, en las Islas de Atlapa.

Artista

Greeicy Yeliana Rendón Ceballos, conocida como Greeicy, es una cantante, bailarina y actriz colombiana que alcanzó fama por su personaje de Daisy O'Brian McLaren en la serie “Chica vampiro”.