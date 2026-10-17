Evaluación y rescate: MiCultura atiende 45 sitios históricos dañados por el sismo

Un total de 45 sitios patrimoniales y de interés cultural se mantienen bajo seguimiento del Ministerio de Cultura (MiCultura), tras el sismo registrado el pasado 9 de octubre.

Las acciones incluyen evaluaciones técnicas, medidas de seguridad y trabajos de emergencia en inmuebles afectados de Coclé, Veraguas, Los Santos, Herrera, Panamá y Panamá Oeste.

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Yamileth Stanziola, directora nacional de Proyectos Especiales de MiCultura, informó que desde el 10 de octubre los equipos técnicos de ingeniería y arquitectura realizan inspecciones en templos, museos, bibliotecas, edificios históricos, centros educativos y culturales, con el propósito de determinar las afectaciones y establecer las medidas necesarias para su atención.

Durante la primera semana se evaluaron 38 sitios mediante recorridos de campo, registros fotográficos y vuelos de dron, que permiten revisar cubiertas, fachadas y torres sin exponer al personal a zonas de riesgo.

Del total de sitios evaluados, 14 permanecen cerrados, 20 tienen uso restringido y cuatro presentan daños menores o no muestran daños visibles.

Adicionalmente, siete áreas se mantienen en proceso de evaluación técnica en Veraguas, Los Santos y Herrera.

Como parte de la respuesta, MiCultura coordina medidas de seguridad que incluyen el cierre de inmuebles, el acordonamiento de áreas vulnerables y el apuntalamiento de estructuras afectadas.

Actualmente, en 14 sitios se ejecutan trabajos con empresas que se encuentran en el lugar para estabilizar y asegurar las zonas de riesgo.

Las acciones también comprenden el resguardo de imágenes religiosas, retablos, colecciones y archivos, así como el retiro controlado de elementos sueltos, entre ellos, tejas, cielos rasos y ornamentos que pudieran representar un peligro para las personas.

La atención se desarrolla en coordinación con las diócesis, los municipios, el Ministerio de Educación y la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural.

Entre las medidas adoptadas figura la suspensión de clases en la Escuela Alejandro Tapia Escobar, en Aguadulce, y de los trabajos en el Centro Cultural Estelina Tejeira, en Penonomé.

En la provincia de Coclé, las inspecciones incluyen la Catedral San Juan Bautista de Penonomé; la Basílica Menor de Santiago Apóstol y el Museo Capilla San Juan de Dios, en Natá de los Caballeros; así como el Museo de la Sal y el Azúcar Stella Sierra, en Aguadulce, y el Museo de la Historia y de la Tradición Penonomeña, en Penonomé.

En materia de bibliotecas públicas, se encuentran bajo seguimiento la Fernando Guardia, en Penonomé; la Abelardo Herrera, en Aguadulce; y la José María Pinilla Urrutia, en Natá de los Caballeros.

En Veraguas, las evaluaciones abarcan la Parroquia San Isidro Labrador, en Soná; la Catedral Santiago Apóstol, en Santiago; la Iglesia San Francisco de la Montaña y la Basílica Menor Jesús Nazareno de Atalaya

También se da seguimiento a la Biblioteca Pública Julio J. Fábrega, en Santiago, y a la Jacinto Velásquez, en Soná, además del Museo Regional de Veraguas.