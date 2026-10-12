Evalúan daños en el patrimonio histórico tras el sismo

El tejido histórico y cultural de Coclé, Los Santos, Veraguas y Herrera enfrenta un momento crítico tras las severas afectaciones sufridas en sus inmuebles emblemáticos a raíz del sismo.

Las inspecciones realizadas por Mi Cultura buscan cuantificar las pérdidas en el legado arquitectónico del país, mitigar riesgos para la población y definir las fases de restauración.

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Iglesias y templos

En Coclé, la Catedral San Juan Bautista y la Gobernación de Penonomé fueron declaradas zonas inseguras por el colapso parcial de muros y torres.

Asimismo, la Basílica Menor de Santiago Apóstol y la Capilla San Juan de Dios, en Natá, presentan grietas y desprendimientos en sus fachadas. En Los Santos, la iglesia de San Atanasio sufrió afectaciones, al igual que la Catedral de Santiago Apóstol en Veraguas.

Todas las iglesias afectadas recibirán atención. Esta respuesta forma parte del compromiso institucional con la protección de los espacios de valor cultural y de los bienes que resguardan, así como con la seguridad de las personas, reiteró María Eugenia Herrera, ministra de Cultura.

Museos y bienes culturales

El Museo de la Nacionalidad, el Museo Belisario Porras, el Museo de Penonomé y el Museo Regional de Aguadulce registran grietas, daños en vitrinas y pérdidas en piezas arqueológicas.

En el sitio de El Caño se reportaron afectaciones menores. Debido a las restricciones de seguridad, en varios recintos aún no se ha podido evaluar el estado interno de altares e imágenes religiosas.

Mercados artesanales

Los mercados artesanales de La Arena, Penonomé y Santiago permanecen cerrados preventivamente tras sufrir grietas, fallas eléctricas y pérdida de mercancía.

Por su parte, en el sector educativo, la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena en Veraguas reportó daños, mientras que la Escuela Presidente Porras se mantiene en la lista de inmuebles pendientes de inspección.

Red de bibliotecas

Las bibliotecas de Soná, Ocú, Macaracas y Penonomé están catalogadas en prioridad crítica, con orden de cierre inmediato e inspección.

En nivel de prioridad alta, por sospecha de daños estructurales, se encuentran las instalaciones de Panamá, David, Santiago, Aguadulce, Chitré y La Villa.

Plan de atención

A través del Plan de Manejo de Riesgos, con el apoyo de los Bomberos y el SPI, MiCultura ejecutará los trabajos en fases. La primera etapa contempla la limpieza y el aseguramiento del área, para luego dar paso a la rehabilitación, restauración o reconstrucción.