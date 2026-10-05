Insomnio crónico: ¿Cómo combatirlo y volver a dormir sin recurrir a fármacos?

El insomnio crónico se ha convertido en un problema recurrente de salud pública. La dificultad constante para conciliar o mantener el sueño no solo genera fatiga y problemas de concentración durante el día, sino que también aumenta el riesgo de desarrollar padecimientos cardiovasculares y metabólicos a largo plazo.

Frente a esta condición, especialistas en medicina preventiva y salud pública en Panamá destacan la necesidad de evaluar las causas subyacentes del trastorno antes de acudir a la automedicación o al uso prolongado de fármacos sedantes.

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La reestructuración de la rutina diaria y del entorno del dormitorio es el primer paso recomendado por los profesionales de la salud para tratar los trastornos del descanso:

- Establecer un horario regular: Ir a la cama y despertarse a la misma hora todos los días, incluidos los fines de semana, ayuda a regular el reloj biológico.

- Limitar la exposición a pantallas digitales: La luz azul emitida por teléfonos móviles, tabletas y televisores interrumpe la producción natural de melatonina, la hormona encargada de inducir el sueño.

- Acondicionar el espacio de descanso: El dormitorio debe mantenerse oscuro, silencioso y a una temperatura fresca para favorecer un ambiente propicio para el reposo.

- Cuidar la alimentación nocturna: Evitar el consumo de comidas pesadas, cafeína, teína o alcohol al menos cuatro horas antes de acostarse.

Cuando los cambios en el estilo de vida no logran resolver el problema, los especialistas recomiendan realizar pruebas diagnósticas especializadas para descartar afecciones respiratorias o neurológicas asociadas, como la apnea del sueño.

Expertos en salud pública del entorno nacional, como la Dra. Reyna Roa, han señalado previamente que trastornos del sueño como la apnea suelen estar subdiagnosticados y requieren de estudios especializados como la polisomnografía para determinar el tratamiento adecuado.

La consulta oportuna con un médico general o un especialista en medicina del sueño permite identificar si el origen del insomnio responde a factores de estrés, trastornos respiratorios o hábitos inadecuados, garantizando un abordaje integral y seguro para el paciente.