La fatiga que amenaza al corazón

La fatiga constante y la falta de aire no siempre son normales. Especialistas advierten que podrían indicar Hipertensión Arterial Pulmonar, una enfermedad vascular crónica y progresiva. Sin una detección ni tratamiento oportunos, esta condición somete al corazón a un sobreesfuerzo que puede provocar falla cardíaca derecha y ser mortal.

La carga de años de vida perdidos que genera esta dolencia resulta comparable a la de afecciones como la leucemia mieloide crónica o la esclerosis múltiple, afectando en un 62% de los casos a las mujeres, según especialistas de MSD.

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Señales

La detección de este padecimiento suele ser tardía debido a que sus manifestaciones iniciales son inespecíficas y se confunden con ansiedad, asma o simple sedentarismo.

Entre estas señales destacan la fatiga inusual ante esfuerzos leves, la dificultad para respirar -especialmente al ejercitarse-, el dolor o presión en el pecho, los mareos y los desmayos durante la actividad física.

Esta ambigüedad retrasa la sospecha médica y la canalización hacia centros especializados capaces de confirmar el cuadro mediante un cateterismo cardíaco derecho. A medida que la afección progresa hacia etapas más severas, las manifestaciones se intensifican y el abordaje médico se vuelve considerablemente más complejo, por lo que una consulta oportuna resulta determinante.

Registros internacionales revelan que hasta un 21% de los pacientes vive con síntomas durante más de dos años antes de ser diagnosticado, un lapso que reduce sensiblemente el margen de acción terapéutica.

Aunque hay avances en los tratamientos, la evidencia científica señala que la supervivencia a cinco años oscila entre el 50% y el 86%, dependiendo de la gravedad del caso al momento del diagnóstico.

Además, la patología impacta profundamente la autonomía, la vida cotidiana y el entorno social o laboral del afectado.

En América Latina, la realidad documentada por registros suramericanos como RELAHP, RELAHP II y HAPred.co muestra que los pacientes suelen ser más jóvenes, mayoritariamente mujeres, y reciben la confirmación diagnóstica en etapas más avanzadas comparado con otras regiones.

A la par del impacto humano, el costo económico se incrementa según la severidad del cuadro, subrayó un experto de MSD.

En esta misma línea, una revisión sistemática de 2025 en PharmacoEconomics confirmó costos mensuales de hasta $14.614 en los casos más graves, asociando la demora en la detección con un mayor número de hospitalizaciones y consultas médicas.

Acciones

Frente a este escenario, se vuelve indispensable actuar en múltiples frentes. Resulta prioritario consultar a un profesional de la salud ante síntomas persistentes de fatiga, mareo o dificultad respiratoria sin causa evidente, así como referir a tiempo a los pacientes con sospecha clínica hacia centros con experiencia en enfermedad vascular pulmonar.