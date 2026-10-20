Panamá celebra junto a WFIS los 25 años de escultismo tradicional

La World Federation of Independent Scouts (WFIS), con su distintiva flor de lis amarilla en fondo verde tipo escudo Zulú, ha poblado al mundo con escultismo tradicional y cumple 30 años a nivel mundial desde que su fundador Lawrie Dring lo establece en Laubach, Alemania para 1996.

Este año 2026, en el marco de la XVII Americas Regional Assembly celebrada el pasado 16 al 19 de octubre en Sao Paulo, Brasil, los scouts tradicionales de nuestro continente americano se reunieron para agasajar a las 22 asociaciones América que hoy fungen como pilar de un movimiento dedicado a mantener el escultismo fundado por Baden Powell. Por Panamá este escultismo es representado por el Cuerpo de Exploradores Panameños (CEP) y mantiene así la opción escultista del plan de adelanto scout tradicional con sus respectivas Brigadas desde el 2010, fundado por el Scouter Manuel Miranda (Q.P.D).

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El mensaje fue claro en la asamblea, reforzar el entrenamiento de los líderes en base al aprender y enseñar haciendo. Las palabras del presidente de la WFIS Región de América, Neif Enrique Lavín, fueron serenas y profundas, haciendo una retrospección de las causas de la formación de los WFIS para no perder la identidad escultista que tanto nos une.

El Jefe Scout Nacional de la Associação Escoteira Sempre Alerta Brasil (SAB), Vicente Vasconcellos, compartió tres videos de como se vive el escultismo en este país, destacando la formación de los líderes scouters y realzando que la mayor fortaleza de un scout es transmitir su conocimiento con la buena práctica, con el deber a la comunidad y el servicio.

La, jefa Elizabeth García Breton, secretaria de WFIS América, destacó el cumplimiento de objetivos trazados para la participación de miembros de la región en actividades de los otros continentes, tales como el encuentro de San Jorge en España, reuniones virtuales con miembros WFIS de Asia, Europa y Sudeste Asiático. También la participación en reuniones de Consejo Mundial WFIS y el Rover Moot 2026, el apoyo a Sri Lanka a los damnificados por desastre por inundaciones, el cumplimiento de los ODS 7 y 2 referente a la plantación de árboles en Asia y el Foro Juvenil WFIS entre Europa y América.

En esta asamblea se promocionó el primer libro sobre “Los 30 años WFIS” edición octubre 2026. La WFIS también destacó y promovió una vez más sobre el curso y la especialidad sobre Derechos Humanos que promueve en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y actualizó el progreso de las iniciativas de Radio Scouting, un grupo de dirigencia con enfoque en radio aficionado para mantener los Jamborees al aire y la enseñanza práctica de los eventos internacionales, pero sobre todo el mantener conocimiento práctico del uso de radio para respuesta a situaciones de desastre.

En un gesto de agradecimiento a las 22 organizaciones que hoy conforman la WFIS américa, la Junta Directiva de WFIS América obsequió un busto del fundador del Escultismo Mundial Baden Powell y un certificado de reconocimiento por el compromiso, dedicación y valioso servicio al Movimiento Scout, contribuyendo así el Cuerpo de Exploradores Panameños (CEP) al fortalecimiento de la hermandad, los principios y los valores que inspiran a nuestra organización.

El movimiento scout ofrece un camino recto, provee al niño, joven y adulto una opción de aprendizaje personal que luego puede continuar haciendo aplicando lo más simple pero más importante, sus principios scouts, y el bien a nuestra comunidad que hoy en día se ve más vulnerable que nunca.