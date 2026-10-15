¿Cuándo iniciarán los trabajos de construcción del teleférico de San Miguelito?

La construcción del teleférico de San Miguelito iniciará formalmente a finales de este año y culminará en 30 meses, es decir, entre 2028 y 2029, detalló Alex Quirós, administrador del proyecto del Metro de Panamá.

La obra, cuya orden de proceder se entregó ayer, jueves, conectará a la ciudad capital con el distrito de San Miguelito mediante un trayecto de 6.6 kilómetros que incluirá seis estaciones.

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El esquema de trabajo, indicó Quirós, comenzará con los estudios geológicos de las zonas por las que circulará el sistema de transporte por cable para determinar la cantidad de personas afectadas; no obstante, reiteró que serán reubicadas.

Agregó que la obra, además de mejorar la movilidad de más de 300 habitantes, contribuirá a la generación de nuevas plazas de empleo y especialización del talento humano local, pues al tratarse de una nueva tecnología requerirá capacitación internacional.

"Vamos a capacitar a todo el personal no solo para la etapa de obra, sino también para operar y mantener este proyecto que estará en manos de los panameños", dijo.

El teleférico, según César Pinzón, director general del Metro de Panamá, resolverá los problemas de congestión vehicular y falta de infraestructura que aquejan al sector y mejorará la calidad de vida de sus residentes.

El mandatario José Raúl Mulino ponderó las ventajas del proyecto y solicitó a las autoridades priorizar su mantenimiento para garantizar su continuidad en el tiempo.'

10

pasajeros sentados.

"Este sistema moderno, silencioso y menos contaminante será un antes y un después para las mujeres y hombres que lo utilicen", subrayó.

Las autoridades esperan que el teleférico se convierta en un medio de transporte "seguro y eficiente", como sucede en otros países del mundo.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, aseguró que la obra se traducirá en mejores oportunidades para los moradores y calificó de positivo que los planos incluyan un espacio de estacionamientos para que los pasajeros puedan resguardar sus vehículos mientras se dirigen a sus lugares de trabajo.

La obra estará a cargo de la empresa Doppelmayr Panamá Corp por un monto de $255,163,788.03.

El recorrido entre las seis estaciones, cuatro ubicadas en el distrito de San Miguelito y dos en el distrito de Panamá, se estima en aproximadamente 26 minutos, mientras que la capacidad proyectada será de 2,800 pasajeros por hora.

El sistema utilizará telecabinas con capacidad para 10 pasajeros sentados, y estará integrado con la Línea 2 del Metro de Panamá mediante la estación Cincuentenario.