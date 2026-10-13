Gobierno detalla las dos estructuras de fideicomiso que financiarán la reconstrucción del país

En una conferencia de prensa orientada a transparentar sobre la gestión de los recursos públicos, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, aclaró las interrogantes ciudadanas sobre el impacto financiero de la crisis sísmica que afecta al país.

El titular del MEF fue enfático al señalar que la administración mantendrá una disciplina fiscal, descartó recurrir a la Asamblea Nacional para solicitar una dispensa a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal o retirar recursos del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP).

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Meta fiscal de 3.5% intacta y condiciones para el FAP

Chapman explicó que, aunque la declaratoria de Estado de Emergencia faculta al Ejecutivo a evaluar dispensas fiscales, los análisis técnicos confirman que Panamá no desviará su meta fiscal de 3.5% del PIB para el año 2026:

El ministro aclaró que la ley del FAP establece umbrales muy estrictos, requiriendo que los daños de la catástrofe superen el 0.05% del PIB (equivalentes a unos $450 millones).

“Nuestra estimación es que esta emergencia no está ni remotamente cerca de ese monto. La autorización del Gabinete es de hasta 100 millones y estamos lejos de esa cifra”, aseveró Chapman.

La contingencia actual se mantiene en un rango financiero manejable que no compromete los ahorros de la nación.

Dos Fideicomisos: Uno público y otro para el sector privado

Para canalizar la asistencia de forma ágil y fiscalizable, la estrategia del Gobierno Nacional se dividirá en dos estructuras transparentes:

Fideicomiso Público (Banco Nacional de Panamá)

Refrendo y apertura: Ya cuenta con el refrendo de la Contraloría General de la República y su cuenta bancaria formalmente abierta.

Los primeros ingresos corresponden a recursos no reembolsables (donaciones sin costo) provenientes del BID, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), además del desembolso de los seguros paramétricos por eventos catastróficos contratados por el Estado.

Atenderá solicitudes del Gobierno Central (MOP, Miviot, Meduca, IMA) y de los Gobiernos Locales (juntas comunales), los cuales deberán presentar sustentaciones formales bajo el manual de compras de la Contraloría.

Fideicomiso Privado (Caja de Ahorros)

Ante el ofrecimiento solidario de múltiples empresas, el Estado decidió no recibir dinero directamente. Se constituirá un fideicomiso en la Caja de Ahorros administrado y gestionado por el sector privado.

Donaciones en dinero y materiales destinadas exclusivamente a la reparación, rehabilitación y construcción de viviendas para familias damnificadas.

El MEF anunció la creación de un sitio web público para rendir cuentas en tiempo real sobre el uso de cada balboa asignado.

"Panamá Conecta": Reporte georreferenciado de daños

Por su parte, la viceministra de Economía y Finanzas, Eida Gabriela Sáiz, exhortó a la ciudadanía a utilizar la plataforma digital Panamá Conecta, la cual trabaja integrada de forma directa con el Sinaproc:

Permite a los ciudadanos subir fotografías y detalles de las afectaciones en sus hogares. Los datos se cruzan con Sinaproc para mapear y enviar ayuda de forma georreferenciada.

La herramienta digital permite capturar la data en zonas sin cobertura celular y se sincroniza automáticamente al detectar señal.

A la fecha, Sinaproc registra más de 2,000 familias con expedientes documentados que están recibiendo asistencia directa de manera gradual.