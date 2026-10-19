Pobreza en América Latina se estanca y amenaza con retroceder

América Latina y el Caribe buscan desde este lunes en una conferencia regional "recalibrar" las estrategias para "desatascar" la reducción de la pobreza en la región, tras presentar en los últimos años una desaceleración y estar, ahora, bajo el riesgo de sufrir un posible retroceso.

Así lo han alertado hoy autoridades, políticos y organismos internacionales durante la conferencia 'Fin de la pobreza: recalibrando estrategias, renovando compromisos', organizada en Ciudad de Panamá por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.

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"Estamos aquí porque ese progreso se ve estancado. Comenzó a desacelerar y es tremendamente vulnerable a sufrir retrocesos. El desafío hoy no es solo cómo progresamos, sino cómo protegemos las ganancias alcanzadas", dijo la directora del PNUD para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett.

Entre 2008 y 2023 la pobreza multidimensional en América Latina disminuyó considerablemente, pasando del 45,8% al 25,4%, gracias a mejoras en el acceso a internet, educación de adultos y saneamiento, según cifras de la CEPAL y el PNUD divulgadas el año pasado.

"Hablar de pobreza es hablar de productividad; crecimiento; pobreza y seguridad. Es necesario ante ese contexto cambiante asegurar que las herramientas con las que contamos, se adecuen y puedan dar una respuesta efectiva, que contemos con la evidencia que necesitamos para tomar las decisiones", señaló Muschett.

Ese tipo de pobreza, aquella que afecta a la calidad de vida con acceso a servicios básicos no solamente los ingresos económicos, golpea en mayor medida a las poblaciones rurales, menores de edad e indígenas, según los datos de ambos organismos internacionales.

Bajar la pobreza, una política de estado

Durante la inauguración de la conferencia regional el expresidente chileno Gabriel Boric sostuvo que la clave para reducir la pobreza a nivel país es convertir ese objetivo en una política de Estado que perdure pese a los cambios de Gobierno, además de incluir a los golpeados por la pobreza en tomas de decisión y no solamente dejarlos como "sujetos de estudios".

"La pobreza se reduce y es sostenible esa reducción cuando es una política de estado y no solamente de gobierno", señaló Boric.

El expresidente explicó que para bajar los índices de pobreza en Chile se basó en tres fases: cubrir las brechas en servicios básico tras el fin de la dictadura de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990); avanzar hacia la protección social y consolidar un estado de bienestar.

Por su parte, el exmandatario colombiano Álvaro Uribe detalló que para reducir la pobreza en su país se implementó un círculo virtuoso de seguridad democrática, confianza inversionista y política social aunque reconoció la tardanza en "intervenir" la estructura financiera del narcotráfico.

"Nos demoramos mucho en intervenir las pirámides financieras del narcotráfico. Vinimos a intervenirlas al final. Los colombianos tenían mucho dinero allí, se había perdido. Todo eso nos frenó la revisión de la pobreza, especialmente en lo monetario", apuntó.

La búsqueda de nuevas estrategias continuará el próximo martes y miércoles en VIII Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe 'Conectando políticas para un desarrollo resiliente', coordinado por el PNUD, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Ministerio de Desarrollo Social de Panamá.