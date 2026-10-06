Aprehenden a exdirector de la CSS Enrique Lau por presunto enriquecimiento injustificado

El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, fue aprehendido por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, con una posible lesión patrimonial de $500,000.

La aprehensión la llevó a cabo durante la Operación Muralla, desarrollada por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción junto a la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

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De acuerdo con la Procuraduría, Lau Cortés fue aprehendido en Santa María, donde fueron ubicados documentos y bienes como indicios. De forma simultánea, se realizaron allanamientos en Paitilla, Dos Mares, Chanis y Playa Blanca.

El exfuncionario será puesto a órdenes del Juzgado de Garantías para el desarrollo de las audiencias correspondientes, en cumplimiento de las garantías procesales establecidas en la legislación panameña.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la Ley.