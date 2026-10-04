Presidente Mulino objeta ocho proyectos de ley en solo dos días

En solo dos días, el presidente José Raúl Mulino vetó 8 proyectos de ley de diversas temáticas a diputados de varios partidos, incluyendo el oficialista Realizando Metas (RM).

El 28 de septiembre, el mandatario devuelve a la Asamblea Nacional el proyecto 373, que crea el Programa Educativo Penitenciario, propuesto por el diputado Orlando Carrasquilla, de Cambio Democrático (CD), al objetarlo en forma total.

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Otro proyecto devuelto ese día fue el 415 que crea el Sistema Universal de Créditos Académicos, propuesto por Ernesto Cedeño, de Moca, el cual recibió objeción parcial.

En esa fecha, también fue objetado en forma parcial el proyecto 464 que busca instalar semáforos inclusivos para personas con discapacidad, iniciativa del diputado panameñista, Francisco Brea.

Un cuarto proyecto recibió veto parcial el 28 de septiembre y fue el 588 que establece una gobernanza adaptativa de la Inteligencia Artificial, propuesta del diputado de Vamos, Jorge Bloise.

Y la lista continúa con el proyecto 471 que crea un programa de Educación Segura para Comunidades Rurales de Difícil Acceso, propuesto por el diputado de Vamos, Jhonathan Vega.

El sexto proyecto, objetado en forma parcial ese miércoles fue el 532, de la diputada Yesica Romero, que establece medidas para la contratación de mano de obra local en obras públicas contratadas por el Estado.'



El Presidente de la República tiene la facultad constitucional de vetar proyectos de ley, ya sea en forma total o parcial.



Para ese menester, el mandatario cuenta con un equipo técnico y se apoya, de igual forma, de otros ministerios e instituciones del Estado.



La mayoría de los proyectos objetados por el presidente tienen que ver con educación, incluyendo Inteligencia Artificial.



El pasado jueves, Mulino sancionó tres leyes, una de corte judicial, otra relacionada con pasaportes y la tercera de índole turístico.

Al día siguiente, 29 de septiembre, de la Presidencia de la República fueron enviados a la Asamblea, otros dos proyectos sin sanción.

Estos son el 546, sobre reutilización de textos escolares, propuesto por el diputado de la bancada Seguimos, Betserai Richards, que fue objetado en forma parcial.

El otro fue el 553, sobre incentivos para el fomento de la actividad turística, que recibió objeción parcial. Fue presentado por la diputada de RM y expresidenta del Legislativo, Dana Castañeda.

En sentido contrario, en las dos últimas semanas, el mandatario ha sancionado cinco nuevas leyes.

El lunes 21 de septiembre sancionó la Ley 551, que faculta a los concejos municipales para ordenar que las festividades de fundación de cada distrito se celebren en su respectiva cabecera distrital.

Por otra parte, el martes 29 de septiembre sanciona el presupuesto del Canal de Panamá para la vigencia fiscal 2026-2027.

Y el 1 de octubre, Mulino sancionó la Ley 553, que crea el Circuito Judicial de Panamá Oeste; la Ley 554, que permite a estudiantes y ciudadanos en general que participen, en jornadas y competencias oficiales a contar con un pasaporte eléctronico ordinario; y la Ley 555 que crea la Ruta del Trapiche como un circuito turístico.