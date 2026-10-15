Plantean ajustes a los límites de financiamiento

Las reformas electorales podrían experimentar varios cambios durante su discusión en segundo debate, entre ellos, la reducción del tope de financiamiento privado a 100 mil dólares.

La propuesta del Partido Revolucionario Democrático (PRD) busca, según el diputado Raúl Pineda, atender las demandas de la ciudadanía que, luego de las modificaciones introducidas en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea, expresó su rechazo al documento.

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Aseguró que el colectivo está dispuesto, incluso, a valorar la inclusión del listado de independientes en los circuitos plurinominales, pues no tienen "ningún problema" al respecto.

No obstante, difiere de la solicitud de algunas asociaciones, como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, de devolver el documento a primer debate, ya que en el Pleno se pueden hacer los ajustes necesarios.

"Todos los cambios se pueden hacer en segundo debate", dijo tras consultas de Panamá América.

Pese a ello, la Fundación Libertad Ciudadana insiste en que regresar el proyecto a la Comisión facilitaría una discusión más amplia, transparente y participativa.

Los diputados Benicio Robinson y Luis Eduardo Camacho, encargados de evaluar, en primer debate, los cambios al Código Electoral, han reiterado que los mismos fueron leídos y analizados en una sesión pública y televisada con participación de todos los interesados.

El límite de financiamiento privado para los candidatos a diputados se ubica actualmente en $300 mil, cifra que, luego de las modificaciones al proyecto, totaliza en 500 mil dólares; sin embargo, el PRD planea reducirla en un 80%, es decir, 400 mil dólares.