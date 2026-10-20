Tribunal Electoral aclara que no solicitó cortesía de sala para debatir reformas electorales

El Tribunal Electoral (TE) aclaró que la presencia de sus magistrados y equipo de trabajo en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, durante la sesión del lunes 19 de octubre de 2026, respondió a una convocatoria para discutir el inicio del segundo debate del proyecto de reformas electorales.

La entidad hizo la precisión luego de que durante la sesión legislativa se indicara que los magistrados habían solicitado cortesía de sala para exponer ante los diputados sus argumentos a favor o en contra de discutir el paquete de modificaciones al Código Electoral.

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En un comunicado, el TE señaló que su presencia en el pleno legislativo obedeció a la convocatoria recibida y no a una solicitud de cortesía de sala, por lo que consideró necesario aclarar lo ocurrido ante la opinión pública.

La institución también destacó que la decisión de discutir el proyecto en estos momentos o aplazar el debate hasta enero de 2027 corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales.

El Tribunal Electoral recordó que remitió oportunamente al Legislativo la propuesta de modificaciones a la ley electoral, por lo que la decisión sobre cuándo iniciar su discusión está en manos de los diputados.