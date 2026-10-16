Una acción de la Dirección nacional de inteligencia policial de la Policía Nacional (PN) junto al Ministerio Público desarrollaron una acción de registro y allanamiento a una infraestructura donde se aprehendieron a unas seis personas, con armas de fuego en el corregimiento de Cativá en la provincia de Colón.

Las aprehensiones fueron para tres adultos y tres menores de edad, al momento de la intervención.

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En la incursión se decomisó una pistola sin serie visible con su proveedor cargado con 10 municiones.

Además de una segunda arma de fuego, tipo Glock, acompañada por un proveedor adicional con 16 municiones.

A este hallazgo se le sumaron tres teléfonos celulares, una tableta, dos radios portátiles de comunicación con su cargador, una pesa digital, una caja de cartón con dinero en efectivo y presunta droga.

Ahora los detenidos deberán explicar ante la autoridad judicial, porque tenían estas armas y otros elementos.