Las comunidades de Madre Vieja, Carrizal, San Lorenzo, Hicaco y muchas otras del sur de Veraguas enfrentan momentos de angustia y desesperación tras el fuerte sismo que sacudió al país, dejando graves afectaciones en numerosos poblados de los distritos de Soná y Mariato.

Clamor de los damnificados en el sur de Veraguas

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Franklin Rodríguez, residente en Madre Vieja de Soná, explicó que mientras miles de personas intentan recuperarse de esta tragedia natural, el dolor y el temor siguen marcando la vida de numerosas familias que han perdido sus viviendas y pertenencias, y que ahora enfrentan la incertidumbre sobre su futuro.

Ante este dramático escenario, las familias afectadas claman por una respuesta oportuna del Gobierno Nacional y hacen un llamado a la solidaridad de los panameños para recibir alimentos, agua potable, materiales de construcción y otros recursos indispensables para comenzar a reconstruir sus vidas.

Donaciones y apoyo de la comunidad indostana

En tanto, Harsh Ahir, miembro de la asociación de indostanos de la provincia de Veraguas, dijo que esta organización residente en Santiago se ha solidarizado con muchas personas damnificadas en las comunidades de Madre Vieja, La Soledad, Los Polancos y otras, haciendo entrega de carpas, bolsas con alimentos, frazadas, leche y otros artículos de primera necesidad.

La emergencia sigue golpeando al sur del Pacífico veragüense, donde la ayuda humanitaria resulta fundamental para que estas comunidades puedan levantarse de una de las mayores adversidades que han enfrentado.