El cuerpo desmembrado y calcinado de una persona fue hallado la mañana de ayer entre un herbazal, a orilla de la carretera que conduce al sector de Loma Acosta, en el corregimiento de El Coco, distrito de La Chorrera.

El macabro hallazgo tomó por sorpresa a los vecinos de este sector, aunque evitaron brindar detalles sobre la desaparición de algún miembro de la comunidad.

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Cerca del sitio en donde fueron encontrados los restos calcinados, unidades de Criminalística del Ministerio Público (MP) hallaron bolsas de color negro que, presuntamente, contenían partes anatómicas del cuerpo encontrado.

Una de las primeras hipótesis de los investigadores es que la persona fue asesinada y descuartizada en otro punto y sus restos trasladados al sitio donde fueron quemados y posteriormente hallados.

Corresponderá al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) determinar el sexo del cuerpo hallado, además de su identificación y la posible causa de muerte.

Incremento de la violencia en Panamá Oeste

A la fecha, la provincia de Panamá Oeste suma 34 homicidios en lo que va del año 2026.

Entre 2019 y 2026, en la provincia de Panamá Oeste se han registrado ocho casos de personas calcinadas o descuartizadas.

Uno de los primeros casos se registró en 2019 en el sector de La Trinidad, distrito de Capira, donde dos cuerpos fueron encontrados calcinados dentro de un vehículo.

Historial de casos similares en la región (2020-2025)

En noviembre de 2020, dentro de una casa abandonada en Majagual, corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján, se encontró un cuerpo descuartizado.

El 2 de diciembre de 2020 fue hallado en El Líbano de Chame un cuerpo desmembrado, el cual posteriormente fue identificado como el de Enrique Ryce.

Para el 18 de enero de 2022, en Rincón Solano, La Chorrera, en una cuneta se encontró un cuerpo calcinado. Dos años después, en febrero de 2024, otro cuerpo fue encontrado descuartizado en Cerro Galera, Arraiján.

En febrero de 2024, otro cuerpo descuartizado y calcinado fue encontrado en Cerro Cabra, corregimiento de Veracruz, Arraiján.

Para octubre de 2025, en Corozalito, corregimiento de Hurtado, en La Chorrera, se hallaron restos humanos calcinados dentro de un vehículo.