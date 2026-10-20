Un hombre que intentaba cruzar la carretera Interamericana en el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, murió de forma instantánea tras ser colisionado por un camión de transporte de mercancía.

El fatal hecho se registró en el centro de Capira, a escasos metros de un puente peatonal, según confirmaron las unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT).

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Debido a las diligencias de peritaje y al levantamiento del cadáver por parte de los peritos del Ministerio Público (MP), las autoridades procedieron a interrumpir de manera temporal el flujo vehicular en los carriles que conducen en dirección hacia la Ciudad de Panamá, lo que generó un intenso congestionamiento vial en la zona.

Cifras alarmantes y reclamo de la comunidad

Con esta víctima, la cifra de personas que han perdido la vida en accidentes de tránsito en las carreteras de la provincia de Panamá Oeste asciende a 50 en lo que va del año 2026.

Moradores y comerciantes del distrito manifestaron su preocupación y cuestionaron la alta velocidad con la que transitan los conductores por el centro urbano de Capira, ignorando de forma recurrente el límite máximo permitido de 40 kilómetros por hora