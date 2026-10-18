Un inventario nacional en campo para determinar las afectaciones ocasionadas por el reciente sismo al sector arrocero realiza Omar Spiegel, presidente nacional de los productores de arroz, quien ha recorrido las principales zonas agrícolas del país para conocer la realidad de los agricultores.

Spiegel informó que visitó cultivos en las provincias de Veraguas, Coclé, Herrera, Chiriquí y Los Santos, donde constató que, hasta el momento, los arrozales no presentan daños devastadores. Sin embargo, advirtió que la mayor preocupación está en el transporte de la producción hacia los mercados, especialmente a los molinos.

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Explicó que, en Veraguas, numerosos puentes resultaron afectados por el movimiento sísmico, en los distritos de Mariato y Soná, lo que impide el paso de camiones pesados utilizados para movilizar las cosechas.

Ante esta situación, los productores se han visto obligados a recurrir a vehículos más pequeños para trasladar el arroz, una alternativa que dificulta y complica la logística de comercialización.

El dirigente señaló que la gira de inspección concluirá en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, una de las zonas donde el fenómeno natural afectó a numerosas comunidades.

Aunque el estado de los cultivos ofrece un panorama alentador, el sector arrocero mantiene su preocupación por las condiciones de los caminos y puentes, cuya rehabilitación será fundamental para garantizar el traslado oportuno de las cosechas y evitar mayores complicaciones a los productores que ya han iniciado las cosechas en sus parcelas.