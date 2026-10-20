¿Qué sucederá con los desfiles del 5 de noviembre en Colón?

Luego de que las autoridades confirmaran la realización de las actividades del 3 y 4 de noviembre, en honor al mes de la patria, en la ciudad capital, los residentes de la provincia de Colón se preguntan qué sucederá con su celebración.

El ministro de Educación, Ventura Vega, aclaró que las festividades en el resto del país quedará a discreción de las autoridades locales, por lo que no puede adelantar un criterio respecto a la festividad del 5 de noviembre en Colón.

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No obstante, pidió a los docentes, padres de familia, directores de escuelas e instructores apoyar a los alumnos y valorar el esfuerzo que han hecho durante meses para rendir honor a la patria.

Pese a ello, las autoridades de diversos sectores del país, como Juan Díaz, distrito capital, y Natá, provincia de Coclé, anunciaron la suspensión de sus actividades patrias debido a las afectaciones ocasionadas por el terremoto.

El representante de Juan Díaz, David Bernal, indicó que, en su lugar, se realizará una "caravana solidaria" hacia La Villa de Los Santos para llevar donaciones directas a los damnificados.

La medida adoptada por el Ejecutivo ha sido bien recibida entre los pequeños y medianos empresarios que, durante el mes de noviembre, incrementan sus ganancias debido a las fiestas.

Los desfiles patrios en la capital se realizarán en las dos rutas establecidas, Vía España y Casco Antiguo, para que los estudiantes tengan la oportunidad de conmemorar las fechas.'

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de noviembre, realización de desfile en Colón corresponderá a sus autoridades. 2

rutas se mantendrán en la ciudad capital: Vía España y Casco Antiguo.

El titular del Ministerio de Educación (Meduca) aseguró que la decisión busca que la población se recupere emocionalmente de las afectaciones que dejó el sismo y disfrute de un momento de esparcimiento.