Arranca la reconstrucción tras el terremoto con 300 viviendas y seis centros de salud

La emergencia provocada por el reciente terremoto en el interior del país entra en una etapa clave: la reconstrucción de viviendas y la recuperación de la infraestructura sanitaria dañada.

El Ejecutivo informó sobre el inicio de los trabajos en las comunidades afectadas, tras la recepción de los primeros insumos y materiales destinados a la edificación de 300 soluciones habitacionales.

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Reconstrucción prioritaria en el sector salud

En el área sanitaria, las autoridades anunciaron la reconstrucción integral de seis instalaciones estratégicas: Hospital de Tonosí, Centro de Salud de Mariato, Centro de Salud de La Colorada, Centro de Salud de Pitaloza, Centro de Salud de Río de Jesús, Centro de Salud de Cerro Viejo

En paralelo, cuatro hospitales de la región han logrado retomar parcialmente sus servicios: el Hospital San Félix, el Hospital Cecilio Castillero, el Hospital Aquilino Tejeira y el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas.

Balance de albergues y asistencia humanitaria

Según el balance oficial presentado por el ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, un total de 3,696 personas permanecen en 46 albergues habilitados, registrándose la mayor concentración en la provincia de Veraguas, con 2,569 albergados.

Las labores de asistencia humanitaria y logística reportan los siguientes avances

Atención directa a 15,139 personas y 4,485 familias asistidas, así como a más de 2,300 viviendas inspeccionadas para reparación o demolición. El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) distribuyó 19,500 bolsas de alimentos en Los Santos, Veraguas, Coclé y Herrera y se entregaron más de 600,000 litros de agua potable y la evacuación aéreo-marítima de 415 personas.

Evaluación escolar para el retorno progresivo a clases

Por su parte, el Ministerio de Educación (Meduca) inspeccionó 500 centros educativos oficiales para determinar cuáles cuentan con las condiciones estructurales necesarias para reanudar la atención presencial de forma segura y progresiva.