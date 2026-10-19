Aumenta a 84 la cifra de escuelas totalmente destruidas por el sismo

La cifra de escuelas totalmente destruidas por el sismo de magnitud 7.5 aumentó de 35 a 84, por lo que estos centros educativos deberán ser reconstruidos, informó Edwin Gordon, director general de Educación.

Gordon explicó en Telemetro Reporta que los daños se concentran en cinco regiones educativas que resultaron entre las más afectadas por el movimiento telúrico. Ante este escenario, el Ministerio de Educación (Meduca) comenzará con la recolección de escombros en las 84 escuelas a partir de este martes, como parte de las acciones para avanzar en la recuperación de las instalaciones.

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Mientras se atienden los daños, el Meduca anunció el inicio de la reapertura del año lectivo 2026 en 770 escuelas que fueron evaluadas y consideradas aptas para retomar sus actividades.

Según Gordon, este lunes corresponde el ingreso del personal administrativo y directivo para realizar labores de limpieza y atender reparaciones menores pendientes tras el sismo.

Los docentes se incorporarán este martes para preparar las aulas y organizar las actividades pedagógicas, con énfasis en la atención socioemocional de los estudiantes.

El funcionario señaló que, durante esta primera semana, se dará prioridad al bienestar emocional y mental de los alumnos, incluso en aquellos planteles que no sufrieron daños, para que los estudiantes se sientan acompañados y respaldados por sus educadores tras el evento sísmico.

En cuanto a las regiones educativas que no fueron incluidas en el primer listado de reapertura, Gordon explicó que el Meduca contempla alternativas para mantener la continuidad del proceso de enseñanza.

En las áreas urbanas de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé se mantendrá la modalidad flexible a distancia, mediante la plataforma Gestor de Aprendizajes.

Para las comunidades rurales de estas regiones, el ministerio comenzará a distribuir cuadernos de trabajo que permitirán a los estudiantes avanzar en sus actividades académicas de manera autónoma, con el acompañamiento de sus padres o acudientes, de acuerdo con sus posibilidades.