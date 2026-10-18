Clases se retomarán de forma progresiva desde el miércoles; en provincias afectadas los planteles seguirán inoperativos

El Ministerio de Educación informó este domingo que, como parte de las acciones para garantizar la continuidad de proceso enseñanza y aprendizaje, se ha establecido un retorno progresivo a clases a partir del miércoles 21 de octubre para los estudiantes de los centros educativos operativos, localizados en 12 regiones.

Las regiones operativas son Panamá Oeste, Centro, Este y Norte, San Miguelito, Colón, Darién, Chiriquí, Bocas del Toro y las comarcas indígenas (Guna Yala, Emberá y Ngäbe-Buglé).

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Desde este lunes deberá reincorporarse el personal administrativo y el martes 20 de octubre, los docentes a fin de coordinar las acciones para el desarrollo de las actividades escolares.

En el resto de las escuelas del país, se mantendrán temporalmente diferentes modalidades, y serán convocadas a retornar a sus actividades académicas presenciales, de acuerdo con las condiciones de cada región, mediante comunicados oficiales.

Los centros educativos de las regiones, Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas no estarán operativos.

