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Panamá

Clases se retomarán de forma progresiva desde el miércoles; en provincias afectadas los planteles seguirán inoperativos

Publicado 2026/10/18 18:00:00
  • Panamá América/ nacion.pa@epasa.com/ @PanamaAmerica

Desde este lunes deberá reincorporarse el personal administrativo y el martes 20 de octubre, los docentes.

Meduca ha hecho inspecciones en diferentes escuelas. Foto: Cortesía

Meduca ha hecho inspecciones en diferentes escuelas. Foto: Cortesía

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El Ministerio de Educación informó este domingo que, como parte de las acciones para garantizar la continuidad de proceso enseñanza y aprendizaje, se ha establecido un retorno progresivo a clases a partir del miércoles 21 de octubre para los estudiantes de los centros educativos operativos, localizados en 12 regiones.

Las regiones operativas son Panamá Oeste, Centro, Este y Norte, San Miguelito, Colón, Darién, Chiriquí, Bocas del Toro y las comarcas indígenas (Guna Yala, Emberá y Ngäbe-Buglé).

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Desde este lunes deberá reincorporarse el personal administrativo y el martes 20 de octubre, los docentes  a fin de coordinar las acciones  para el desarrollo de las actividades escolares. 

En el resto de las escuelas del país, se mantendrán temporalmente diferentes modalidades, y serán convocadas a retornar a sus actividades académicas presenciales, de acuerdo con las condiciones de cada región, mediante comunicados oficiales. 

Los centros educativos de las regiones, Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas no estarán operativos.
 

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