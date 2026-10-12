Colegios privados retoman clases; 35 centros oficiales desaparecieron

Las clases en los colegios particulares se retomarán este martes, informó el ministro de Educación, Ventura Vega.

Los centros educativos oficiales mantendrán sus actividades académicas suspendidas hasta que los ingenieros, arquitectos y electromecánicos realicen las debidas inspecciones a nivel nacional.

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El titular del Ministerio de Educación (Meduca) indicó que, tras los resultados de estas evaluaciones, se comunicará a la ciudadanía qué escuelas cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para recibir a los estudiantes a partir del miércoles 14 de octubre.

Las instalaciones educativas que no puedan reanudar sus actividades de manera presencial tendrán que garantizar el año escolar a sus alumnos de manera virtual o a través de cualquier otra modalidad.

"Si hay algún colegio que no está preparado físicamente, la virtualidad es una alternativa. Lo que queremos es que empiece la normalidad en la educación nacional", dijo Vega.

Afectaciones

El ministro reveló que 35 centros educativos "no existen" a causa del terremoto que sacudió al país la semana pasada; no obstante, en los 34 días hábiles que restan para culminar el ciclo escolar, velará por el acceso de los alumnos a la educación.

No obstante, las autoridades descartaron que se vaya a alterar el calendario; las clases finalizarán el 11 de diciembre y las graduaciones se llevarán a cabo como se tiene previsto.'

35

centros educativos desaparecieron a causa del terremoto registrado la semana pasada. 11

de diciembre, fecha en que culmina el periodo escolar, indicó el Meduca.

Detallaron que los centros afectados se ubican en Herrera, Los Santos, Chiriquí, Veraguas y Coclé, con una matrícula de 3,031 estudiantes.

El ministro de Educación reconoció su preocupación por lo que está sucediendo en el país; sin embargo, reiteró la necesidad de continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje; por ello, hizo un llamado a los padres a atender las disposiciones de la entidad.

Recalcó que se garantizará el derecho a la educación y la seguridad de los alumnos.