Disparos en sala de espera dejan dos heridos en el Centro de Salud de Veracruz

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que aproximadamente a la 1:00 p.m. de este sábado 17 de octubre, se registró un incidente con arma de fuego en la sala de espera del Centro de Salud de Veracruz, en el que dos personas resultaron heridas.

La entidad detalló que ambos pacientes recibieron atención médica inmediata por parte del personal de salud de turno y, tras ser estabilizados, fueron trasladados en la ambulancia del centro de salud al Hospital Santo Tomás, con el acompañamiento de unidades de la Policía Nacional.

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Debido a esta situación, el Centro de Salud de Veracruz permanecerá cerrado este domingo 18 de octubre, por lo que no brindará atención al público.

"La medida permitirá realizar las reparaciones de los daños ocasionados por el incidente y coordinar las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los funcionarios y usuarios", precisó el Minsa en un comunicado.

El Minsa exhorta a la población a acudir a la instalación de salud más cercana en caso de requerir atención médica durante el cierre temporal.

Los servicios se reanudarán el lunes 19 de octubre, en el horario regular de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.