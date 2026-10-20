El IMA mantendrá ferias, Tiendas del Pueblo y la ayuda de alimentos tras el sismo

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, confirmó que el programa de asistencia social y la logística de venta de alimentos a precios accesibles no se detendrán en el país.

Durante una jornada de venta masiva en los Silos de Pan de Azúcar, en San Miguelito, Murillo aseguró que tanto la distribución gratuita de insumos de primera necesidad en las regiones impactadas por el sismo como la operación comercial regular de las 17 Tiendas del Pueblo a nivel nacional permanecerán plenamente garantizadas.

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Más de 43 mil bolsas de alimentos para 153 mil personas

Como parte del operativo de respuesta humanitaria coordinado por el Ejecutivo para hacer frente a los estragos del sismo en Coclé, Veraguas, Los Santos y Herrera, el IMA ha desplegado un contingente logístico por vía terrestre y fluvial:

Se contabiliza la distribución de aproximadamente 43 mil bolsas de alimentos. El operativo ha llevado alivio directo a más de 153 mil personas en las provincias centrales y se mantienen en circulación 100 vehículos tipo pick-up diarios recorriendo las cuatro provincias, sorteando obstáculos en caminos de difícil acceso, derrumbes y crecidas de ríos.

"No nos detendremos en llevar respuesta a nuestros consumidores a través de las Tiendas del Pueblo. No vamos a abandonar a nuestros coterráneos de las provincias centrales ni permitiremos el cierre de nuestras ferias y tiendas", enfatizó Murillo.

Gran afluencia en las Tiendas del Pueblo a nivel nacional

En el plano de la comercialización regular, el director del IMA destacó el alto volumen de ciudadanos que acuden diariamente a abastecerse en la red pública de ferias y tiendas institucionales:

Según se informó, se registra una asistencia constante de entre 24,000 y 30,000 usuarios por día y el flujo operativo permite atender a más de 120,000 personas cada semana en todo el país.

Murillo concluyó reiterando el compromiso de los equipos de campo de la institución para mantener despejadas las rutas de suministro y continuar la entrega casa por casa en los poblados aislados.