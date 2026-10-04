El maltrato a menores de edad supera las 3 mil denuncias en el país

Las denuncias por maltrato a niños, niñas y adolescentes en el país registran un repunte significativo; datos del Ministerio Público (MP) revelan que, hasta el mes de agosto, se presentaron 3,019 acusaciones por este delito, un incremento del 19% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Estos casos se concentran en las provincias de Panamá (904), Panamá Oeste (742) y Chiriquí (355), seguidas de Coclé (181), Veraguas (180), Bocas del Toro (149), el distrito de San Miguelito (145) y Colón (122).

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Dicha estadística preocupa a la ciudadanía, especialmente tras la muerte por suicidio de un menor de 10 años en Pedasí, provincia de Los Santos, ya que las investigaciones preliminares dan cuenta de que la supuesta causa del hecho podría estar relacionada con presuntos agravios familiares.

La provincia de Los Santos acumula, según el último informe, 48 denuncias, de las cuales 45 corresponden a casos de maltrato al menor y el resto a actos de negligencia, descuido o imprudencia hacia este grupo poblacional.

El maltrato infantil se ubica en el segundo lugar de los delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil más denunciados a nivel nacional; el primer lugar lo ocupa la violencia doméstica con 12,281 acusaciones; sin embargo, no se descarta que exista un subregistro debido a que muchas de las víctimas no se atreven a acusar a sus agresores por miedo a represalias.

Ante esta realidad, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) puso en marcha el programa "Crianza respetuosa y amorosa", con el propósito de brindar a los padres y cuidadores las herramientas necesarias para fortalecer la comunicación y los vínculos familiares.

Quienes se encargan del cuidado de menores, indicó Pastorita Castillo, coordinadora nacional de los Centros de Atención a la Primera Infancia (Caipi) del Mides, deben entender que los tiempos han cambiado y pueden establecerse límites sin golpes, gritos ni amenazas, pues la disciplina no es sinónimo de violencia, sino de escucha y atención.'



Las agrupaciones defensoras de los derechos de los menores han hecho un llamado a las instituciones competentes a cumplir de manera eficiente y oportuna con su responsabilidad ante cualquier señal que suponga un riesgo para las nuevas generaciones.



La mayoría de los casos se concentran en las provincias de Panamá (904), Panamá Oeste (742) y Chiriquí (355), seguidas de Coclé (181), Veraguas (180), Bocas del Toro (149), el distrito de San Miguelito (145) y Colón (122).



Quienes se encargan del cuidado de menores, indicó Pastorita Castillo, coordinadora nacional de los Centros de Atención a la Primera Infancia (Caipi) del Mides, deben entender que los tiempos han cambiado y pueden establecerse límites sin golpes.

Lamentó que muchas familias actualmente estén inmersas en asuntos laborales y personales que les restan tiempo de calidad con sus hijos, afectando el desarrollo de habilidades que requieren para desenvolverse en sociedad, como el manejo de emociones y la resolución de problemas.

Castillo sostiene que una crianza respetuosa y amorosa se basa en tres pilares: comunicación, respeto y afecto.

"Hay que estar presentes, abrazar y reconocer su esfuerzo, entendiendo que criar con amor no significa no tener límites. Por el contrario, estos se darán desde el respeto y los buenos ejemplos, porque como papás debemos reflejar lo que queremos que nuestros hijos sean", dijo a Panamá América.

Las agrupaciones defensoras de los derechos de los menores han hecho un llamado a las instituciones competentes a cumplir de manera eficiente y oportuna con su responsabilidad ante cualquier señal que suponga un riesgo para las nuevas generaciones.