Expertos y bomberos chocan por pruebas de gas

Las recientes explosiones en propiedades horizontales (PH) han vuelto a reabrir el debate sobre la responsabilidad que tienen los administradores y el Benemérito Cuerpo de Bomberos en las pruebas de hermeticidad y la verificación de las condiciones de seguridad de las instalaciones de gas en estos inmuebles.

Aunque los camisas roja no realizan directamente estos controles, sino que se encargan de constatar que el procedimiento cumpla con las normas exigidas, Mario Vargas, abogado especializado en propiedad horizontal, sostiene que también tienen responsabilidad en el proceso, al igual que los encargados de la administración del edificio y las distribuidoras de gas, debido a que todos forman parte del sistema.

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Lamentó que los bomberos no reconozcan la importancia que tienen dentro del sistema de gas, pese a que son los responsables de certificar a los técnicos que realizan estas inspecciones, pues los administradores deben contratar personal previamente acreditado por la institución.

Dicha licencia, a su juicio, no solo demuestra que la persona cuenta con los conocimientos necesarios, sino que también representa un reconocimiento de la entidad sobre su capacidad de realizar el trabajo. Por ello, considera que, si algo sale mal, el Benemérito Cuerpo de Bomberos también estaría involucrado en la responsabilidad derivada de dicha actuación.

Explicó que, si se detecta alguna anomalía en estas evaluaciones, los propietarios de los apartamentos están obligados a realizar las correcciones necesarias para garantizar la seguridad de las instalaciones; posteriormente, los bomberos realizan una inspección aleatoria a un pequeño grupo de departamentos para corroborar la información y ordenan la reconexión del sistema, exceptuando las unidades que, por diversos factores, estén desocupadas.

Vargas hizo un llamado a los bomberos a reconocer que lo que han venido haciendo en los últimos años en materia de hermeticidad no ha sido suficiente y ello ha quedado demostrado con los incidentes registrados en propiedades horizontales que, a su juicio, se deben principalmente a la incorrecta manipulación del sistema.

"El Benemérito Cuerpo de Bomberos debe entender la responsabilidad y la importancia que tiene dentro del sistema de gas y que en algunas ocasiones será responsable o tendrá algún nivel de responsabilidad; eso nos va a ayudar a buscar una solución para que las explosiones de gas, que desgraciadamente ya se han vuelto una costumbre, no se vuelvan a repetir", dijo a Panamá América.

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Emergencias relacionadas con escapes de gas han atendido los bomberos hasta el mes de septiembre. 42.8%

incremento de estas eventualidades con respecto al año pasado.

Los bomberos, en su defensa, mencionan que no pueden hacer más de lo que la ley establece y aclaran que las verificaciones no se hacen de manera aleatoria, como señalan algunos sectores. La confusión deriva de que algunos inquilinos no acatan el llamado de la administración para corroborar el trabajo del idóneo contratado.

El teniente coronel Cirilo Castillo, encargado de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi), indicó que la normativa vigente establece que la prueba de hermeticidad se realiza cada tres años y corresponde a un tercero efectuarla.

"Los bomberos no hacemos las pruebas, simplemente revisamos que hayan cumplido con todos los requisitos. No tenemos participación en la gasificación", subrayó.

El director general de la entidad, Víctor Álvarez, precisó que los 50 dólares que se cobran a cada apartamento por esta inspección no forman parte de los fondos de la entidad, sino que pasan al Tesoro Nacional.

Agregó que los últimos incendios registrados tanto en Calidonia como en Curundú están en fase de investigación y reveló que la explosión registrada en Bijao, provincia de Coclé, no tuvo relación con la prueba de hermeticidad.