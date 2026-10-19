Falla sísmica de Azuero entra en fase de reajuste tras registrar más de 900 réplicas



El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá mantiene un seguimiento minucioso tras el terremoto que impactó a la región de Azuero, registrando un total acumulado de 917 réplicas hasta la mañana hoy.

Del total de eventos detectados, 411 han sido rigurosamente revisados y analizados por el personal de turno y los estudiantes que colaboran activamente en el procesamiento de los datos sísmicos.

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La institución realiza este seguimiento continuo mediante su sistema automático de detección, una herramienta tecnológica que permite registrar los movimientos en tiempo real y evaluar la evolución posterior al sismo principal.

En cuanto a la intensidad de las réplicas, la mayoría de los movimientos telúricos se han mantenido dentro de un rango de magnitud que oscila entre los 3 y 4 grados.

Sin embargo, las autoridades de la entidad informaron que durante el fin de semana se produjeron algunos eventos de mayor fuerza, destacándose dos sismos con magnitudes de 5.1 y 4.8.

A pesar de estos episodios puntuales, el comportamiento general del fenómeno muestra una clara tendencia hacia la disminución, registrándose réplicas cada vez más distanciadas en el tiempo.

El director de la institución, Néstor Luque, explicó que este comportamiento progresivo responde al proceso de reajuste del sistema de fallas de Azuero, el cual busca recuperar el equilibrio antes de iniciar un nuevo ciclo de acumulación energética.

Por otra parte, el sistema de monitoreo detectó leves sismos en Bocas del Toro y en la zona fronteriza con Costa Rica, eventos que corresponden a fallas activas habituales de la geología nacional y que no guardan vínculo directo con la falla de Azuero.

Además del aspecto sísmico, el personal especializado del Instituto ha realizado evaluaciones de campo y análisis con imágenes satelitales para cartografiar y ubicar las zonas afectadas por deslizamientos de tierra.

Finalmente, ante la constante presencia de precipitaciones por la temporada lluviosa, la entidad reiteró el llamado a la precaución y recomendó a la población mantenerse alejada de las márgenes de los ríos, debido al riesgo de deslaves, crecidas repentinas e inundaciones.