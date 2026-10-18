Familias aún esperan ayuda en Alto Caballero

Familias de varias comunidades del corregimiento de Alto Caballero, en la comarca Ngäbe Buglé, provincia de Chiriquí, esperan apoyo tras resultar afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre, que causó daños en varias viviendas de la zona.

Entre las comunidades afectadas figuran Flor de Café, Turorotde, La Bendición, Cerro Mono, Ibiarabtdi, Cerro Sombrero Abajo y Cerro Sombrero.

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Según el representante del corregimiento, Virgilio Miranda, unas 62 personas, entre ellas 41 niños y 21 adultos, requieren ayuda tras las afectaciones.

Miranda informó que envió tres notas, los días 10, 13 y 14 de octubre, a la directora regional del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Aracelis Arcia. Dos días después de la primera comunicación, personal del Miviot y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) inspeccionó las viviendas. Sin embargo, las familias aún esperan una respuesta de las autoridades.