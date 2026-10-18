Panamá
Familias aún esperan ayuda en Alto Caballero
- Cristabel Escala
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Familias de siete comunidades, esperan asistencia tras el sismo del 9 de octubre. Aunque las viviendas fueron inspeccionadas no han recibido apoyo.
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Familias de varias comunidades del corregimiento de Alto Caballero, en la comarca Ngäbe Buglé, provincia de Chiriquí, esperan apoyo tras resultar afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre, que causó daños en varias viviendas de la zona.
Entre las comunidades afectadas figuran Flor de Café, Turorotde, La Bendición, Cerro Mono, Ibiarabtdi, Cerro Sombrero Abajo y Cerro Sombrero.
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Según el representante del corregimiento, Virgilio Miranda, unas 62 personas, entre ellas 41 niños y 21 adultos, requieren ayuda tras las afectaciones.
Miranda informó que envió tres notas, los días 10, 13 y 14 de octubre, a la directora regional del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Aracelis Arcia. Dos días después de la primera comunicación, personal del Miviot y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) inspeccionó las viviendas. Sin embargo, las familias aún esperan una respuesta de las autoridades.
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