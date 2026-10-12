Gestos que salvan vidas: transforman un autobús barbería en sala de cuidados para prematuros en Chitré

Entre espejos y numerosas barras led, el personal médico atiende este lunes a bebés prematuros dentro de un autobús que funcionaba como una barbería móvil hasta el pasado viernes, cuando un terremoto de magnitud 7.5 azotó Panamá y obligó a múltiples hospitales a atender a sus pacientes en la intemperie.

El denominado 'Boss Barber' acoge ahora a tres prematuros frente al hospital público de la ciudad de Chitré, cerca de las zonas más golpeadas por el sismo que provocó daños en 24 centros de salud en todo el país. Esta contingencia ha obligado a atender a la población bajo carpas aclimatadas del Gobierno nacional y de cooperación internacional.

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"Contamos con tres. Son prematuros, es decir, que nacieron antes de la fecha. Gracias a Dios ahora se encuentran bajo las condiciones climatológicas especiales para ellos gracias a este emprendedor que con todo su amor nos donó el autobús-barbería", declaró a EFE Yitzel Herrera, subdirectora regional de Salud de la provincia de Herrera.

Soporte médico y acondicionamiento del vehículo

Pintado de negro mate, el vehículo cedido por un particular se convirtió en el refugio provisional de diminutas cunas donde los recién nacidos son cuidados por especialistas entre tubos, bolsas de suero y medicamentos.

Aunque el transporte contaba con su propio sistema de aire acondicionado, se instalaron dos unidades adicionales para estabilizar la temperatura y evitar complicaciones térmicas.

“Son bebés recién nacidos que necesitan aparatos estilo CPAP para tener mejor ventilación a nivel pulmonar porque no han madurado sus pulmones. Por las altas temperaturas de las primeras horas en la calle, se estaban poniendo rojitos”, relató la funcionaria.

Impacto en la península de Azuero y respuesta gubernamental

La situación de Chitré refleja el panorama general en la península de Azuero: salas de atención improvisadas en calles o parques, personal médico trabajando jornadas extendidas y comunidades afectadas por el colapso de vías y grietas en el terreno.

Pese a que el sismo no dejó víctimas mortales y solo registró una treintena de heridos leves, los daños materiales superan las 2,000 infraestructuras afectadas, incluyendo viviendas, iglesias y sedes gubernamentales.

Ante esta realidad, el Ejecutivo decretó el Estado de Emergencia para desembolsar 100 millones de dólares destinados a la atención de la crisis, mientras que las clases permanecen suspendidas en todo el territorio nacional y los comercios evalúan los daños estructurales.