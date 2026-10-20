Gobierno aprueba proyecto de ley para modernizar la industria del cine y atraer rodajes internacionales

El Consejo de Gabinete aprobó el Proyecto de Ley 40-26, el cual busca unificar, modernizar y fortalecer el marco jurídico de la industria cinematográfica y audiovisual de Panamá. La iniciativa, que será presentada ante la Asamblea Nacional por la ministra de Cultura, María Eugenia "Maruja" Herrera, deroga la Ley 16 de 2012 para dotar al país de un régimen de incentivos altamente competitivo frente a referentes como Colombia, República Dominicana, España y México.

A 13 años de la norma anterior y con un catálogo que supera las 100 películas nacionales producidas, la propuesta busca transformar la cinematografía en un motor de desarrollo económico transversal que impacte positivamente al turismo, los servicios y la generación de empleos.

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Actualización normativa e impulso a la economía del interior

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, explicó que la Ley 16 de 2012 fue redactada cuando el cine nacional estaba en etapa incipiente, por lo que urgía adaptar el marco legal a las nuevas tecnologías y modelos de negocio de la era digital:

"La ley llega en un momento adecuado ya que queremos reactivar el cine panameño. Esta norma generará nuevas fuentes de empleo, sobre todo en el interior del país, permitiéndonos ser un territorio competitivo a la hora de atraer proyectos cinematográficos de gran escala", destacó la ministra.

Incentivos clave: Mano de obra local y primer empleo

Por su parte, la viceministra de Cultura, Arianne Benedetti, detalló que el proyecto 40-26 incluye beneficios fiscales y operativos diseñados para descentralizar las producciones y fomentar la inclusión laboral de la juventud:

Un beneficio adicional para las producciones que cuenten con al menos un 80 % de mano de obra panameña.

Descuentos y beneficios extra para rodajes extranjeros donde un 30 % de las contrataciones locales correspondan al primer empleo.

Reglas especiales que buscan llevar los sets de grabación y la derrama económica de hospedaje, transporte y alimentación hacia las provincias del interior.

Escuela de Cine y la nueva Cinemateca de Panamá

La iniciativa contempla también una robusta estrategia de formación y preservación de la memoria histórica y cultural del país,.

La creación de la Escuela de Cine será una plataforma destinada a capacitar técnicamente al talento emergente y a creadores de contenido digital.

En tanto que la Cinemateca de Panamá será un entidad pública encargada de salvaguardar el archivo audiovisual, imágenes históricas y filmografía nacional.

Se habilitará un proceso de recolección de archivos fotográficos y en video aportados por la ciudadanía para consolidar un archivo histórico nacional.

Con este proyecto de ley, Panamá busca evitar la fuga de inversiones audiovisuales hacia otros países de Iberoamérica y afianzar el sector como un pilar de identidad, turismo y sostenibilidad profesional para las futuras generaciones.