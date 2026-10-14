Gobierno arranca la reconstrucción de viviendas tras el sismo

El Gobierno Nacional confirmó la tarde de este miércoles que dio inicio a la etapa de reparación y reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto 7.5 del pasado 9 de octubre, en una jornada marcada por el dolor tras confirmarse el fallecimiento de Lina Barría (mencionada en los reportes como Elena Barría), identificada como la primera víctima fatal asociada al evento telúrico.

El ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, expresó en nombre del Ejecutivo las más profundas condolencias a los familiares de la fallecida y garantizó que toda la maquinaria estatal se mantendrá desplegada en las zonas del desastre.

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Reparación de techos, preparación de terrenos y alcance territorial

El plan de respuesta habitacional ha comenzado a desplegar cuadrillas técnicas y materiales pesados para asegurar soluciones progresivas a las familias desplazadas:

Las labores de remoción de escombros, nivelación de terrenos y envío de insumos de construcción abarcan las provincias de Herrera, Los Santos, Chiriquí, Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé.

Se ejecutan de manera simultánea las reparaciones menores y parciales en hogares habitables, mientras se preparan los lotes para la edificación de nuevas estructuras definitivas.

Asistencia humanitaria, albergues y apoyo psicológico

El balance actualizado del despliegue logístico para la atención de la población impactada refleja un esfuerzo interinstitucional a gran escala:

De acuerdo con Icaza, en las últimas 24 horas se trasladaron más de 319,000 libras de asistencia por puente aéreo y 331 toneladas de agua potable por vía terrestre. Además, se han entregado más de 16,000 bolsas de alimentos en 117 comunidades y refugios.

Asimismo, oermanecen habilitados más de 45 albergues temporales a nivel nacional, atendiendo y dando refugio a 3,696 personas.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) recordó a la población la activación de la línea gratuita 800-6467 (disponible desde fijos y celulares) para brindar contención y orientación psicológica a personas que experimenten ataques de ansiedad, estrés, miedo o insomnio producto del sismo y las constantes réplicas.

Evaluaciones en salud, educación y servicios básicos

Respecto al funcionamiento de la infraestructura pública golpeada por el terremoto, Icaza ofreció un reporte sobre el estado de normalización:

Dijo que se han evaluado 842 instalaciones de salud, de las cuales 69 presentan daños leves. El Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS) coordinan inspecciones de estructura para autorizar el retorno gradual de pacientes y personal.

Más de 600 escuelas oficiales sufrieron afectaciones. La reapertura escolar será estrictamente progresiva y supeditada al aval técnico de seguridad en cada centro educativo.

Se ha restablecido casi en su totalidad el servicio de energía eléctrica y el suministro de agua potable. Finalmente, el ministro Icaza agradeció la solidaridad y cooperación internacional brindada por los gobiernos de Venezuela y Costa Rica.