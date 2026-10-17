Hospital del Oriente Chiricano será reconstruido con inversión superior a $30 millones

Más de $30 millones se invertirán en la construcción del nuevo Hospital del Oriente Chiricano, instalación que sufrió afectaciones parciales a raíz del sismo registrado el pasado 9 de octubre, anunció el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

El ministro explicó que se utilizará una metodología similar a la prevista para el nuevo Hospital de Tonosí. “La empresa a la que se le adjudique el contrato deberá construir un hospital modular temporal para garantizar la continuidad de los servicios de salud mientras se desarrollan los trabajos de construcción de la nueva infraestructura”, señaló.

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El Hospital del Oriente Chiricano, administrado por la Región de Salud de la comarca Ngäbe-Buglé, brinda atención a más de 170 mil personas de esta comarca y de la provincia de Chiriquí, además de viajeros que transitan por la carretera Panamericana.

En esta instalación se ofrecen servicios de urgencias, maternidad, neonatología, hospitalización, medicina interna, medicina general, pediatría y enfermería, entre otros.

El hospital fue construido hace 62 años y su última intervención importante se realizó en 2007, cuando se incorporó la sección frontal donde actualmente funciona el área administrativa.

A raíz del sismo, las principales afectaciones se registraron en las estructuras más antiguas, donde se encuentran áreas como hospitalización, pediatría, maternidad y neonatología.

Reconstrucción de instalaciones de salud

El Minsa anunció la demolición y construcción de ocho instalaciones de salud, entre ellas el Hospital de Tonosí y los centros de salud de Mariato, La Colorada, La Pitaloza, Río de Jesús y Cerro Viejo, infraestructuras sanitarias que fueron afectadas por el terremoto.

Para estas obras civiles se estima una inversión superior a $3.3 millones.

Hasta el momento, el Minsa contabiliza 118 instalaciones de salud con afectaciones de diversa magnitud, entre graves y leves, en ocho provincias y una comarca. La inversión estimada para las reparaciones asciende a aproximadamente $53 millones.