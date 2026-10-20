Incertidumbre por desfiles patrios en la capital: Autoridades analizan su posible suspensión

El Ejecutivo, a través del Consejo de Gabinete, decidirá este martes el futuro de los desfiles patrios, en medio de la crisis humanitaria que atraviesa el país producto del terremoto del pasado viernes 9 de octubre.

Aunque esta decisión corresponde únicamente al Gobierno, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barría Pino, considera que la medida que se tome debe tomar en cuenta la realidad que se vive actualmente en el territorio nacional.

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Explicó que, por un lado, se encuentran las tradicionales fiestas patrias y, por el otro, una realidad sensible caracterizada por personas afectadas, viviendas dañadas y la paralización parcial de la producción, por lo que se debe actuar con empatía y realismo frente a las dificultades que afrontan cientos de familias damnificadas.

No obstante, aclaró que conmemorar y celebrar la patria no necesariamente implica la realización de grandes fiestas. En su lugar, sugiere que la fecha se conmemore a través de reconocimientos individuales.

Respecto a la reactivación gradual de las actividades escolares anunciada para los próximos días, el presidente de la Cciap mencionó que es fundamental no afectar el desarrollo académico de los estudiantes, priorizando su seguridad física, así como la de los profesores y maestros.

El diputado Jorge Bloise coincidió con Barría Pino en la necesidad que tiene el país de garantizar el derecho a la educación, incluyendo a los afectados por el sismo; por ello, recomienda que se retome la enseñanza por módulos o medios de comunicación, como se hizo en pandemia.

"Los más afectados son los niños y niñas y a ellos hay que responderles garantizando la educación", subrayó.

Sobre la posible suspensión de las fiestas patrias, indicó que, hasta el momento, la coalición a la que pertenece no ha analizado el tema; no obstante, son conscientes de que hay un sector importante de la población que depende de estas celebraciones, por tanto, no creen que detener el país sea lo más recomendable.

Bloise reiteró que las ganancias económicas de estas actividades pueden dirigirse a asistir a los damnificados por el temblor, lo que permitiría atender la emergencia sin paralizar las actividades del sector productivo.