La falta de recursos agrava la detección del cáncer en Panamá

En Panamá, la detección temprana del cáncer de mama no depende únicamente de acudir al médico. Para muchas personas en situación de vulnerabilidad, el costo de una mamografía, un ultrasonido o una biopsia puede competir con gastos básicos como la alimentación, mientras que para quienes viven en el interior del país, trasladarse hasta un centro de atención supone un esfuerzo económico adicional.

Patricia Méndez Chiari, directora ejecutiva de Fundacáncer, explicó que estas barreras pueden retrasar la búsqueda de un diagnóstico. A los costos de los exámenes se suman el transporte, la alimentación y los días de trabajo perdidos, además de las dificultades para conseguir citas, completar estudios y saber a dónde acudir.

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El miedo a recibir una mala noticia también lleva a algunas personas a postergar la consulta, señaló Chiari.

Ante esta realidad, la fundación desarrolla el programa Detección con Solución, que busca acompañar a las personas desde la identificación de una posible lesión hasta su admisión en el Instituto Oncológico Nacional (ION).

El apoyo incluye explicar los resultados, coordinar citas, orientar sobre los trámites y facilitar el acceso a la atención especializada, con el propósito de evitar que los pacientes abandonen el proceso por falta de recursos o información.

Para acceder al programa, las personas deben pasar por una evaluación socioeconómica que permita confirmar si cumplen los criterios establecidos, entre ellos no contar con seguro social ni tener capacidad para pagar los estudios.

La fundación también organiza jornadas de atención en comunidades con el apoyo de aliados como ANCEC, médicos voluntarios del Ministerio de Salud y especialistas privados, con el objetivo de acercar los servicios a quienes enfrentan mayores dificultades para trasladarse.'

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días logra reducir la fundación entre exámenes y diagnóstico de la enfermedad. 2027

esperan realizar 2,500 mamografías y llevar su programa hasta Herrera.

En el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, Fundacáncer recuerda que un síntoma o un resultado anormal no significa necesariamente que exista cáncer, pero sí requiere evaluación médica.