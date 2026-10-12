Meduca anunciará lista de colegios que reabren el miércoles

El Ministerio de Educación (Meduca), desplegó un amplio operativo técnico a nivel nacional para evaluar la infraestructura escolar tras el terremoto registrado en el país el pasado viernes de 7.5.

Ventura Vega, titular de la cartera, confirmó este lunes que un equipo compuesto por 209 ingenieros, arquitectos y técnicos electromecánicos realiza inspecciones exhaustivas en los colegios oficiales con el objetivo de anunciar este martes qué planteles cuentan con la certificación de seguridad para retomar las clases presenciales a partir del miércoles.

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De igual forma, el ministro hizo un llamado urgente a los directivos de los 894 centros educativos particulares, que albergan a 140 mil estudiantes y 11 mil docentes, a priorizar la seguridad física estructural de toda la comunidad educativa antes de retomar las actividades.

35 centros educativos inhabilitados en cinco provincias

El balance preliminar de la infraestructura escolar revela que 35 escuelas quedaron destruidas o inhabilitadas, afectando directamente a una población estudiantil de 3,031 alumnos:

Herrera (20 escuelas): Es la provincia con mayor impacto en su red escolar. Entre los planteles afectados figuran la Escuela Santa Clara, Escuela Cruce de Santa Clara, La Pitalosa y El Manglillo (en Los Pozos); la Escuela Perfecto Ríos Franco (Ocú); la Escuela Vila Gloriela Barría (Las Minas); además de los centros educativos El Castillo, El Toro, La Huaca, Las Lajas, Las Matas, La Desbarrancada, Filo y Llano Quebrada de Ciprián, todos en el distrito de Las Minas.

Los Santos (5 escuelas): Presentan daños de gravedad las escuelas Agua Buena, Flores y El Espavé (en Tonosí); la Escuela Alejandro González H. (en Las Tablas) y la Escuela Taboga.

Veraguas (7 escuelas - 173 estudiantes): Afectaciones en la Escuela La Sabaneta y Alto del Tebario (Mariato); La Arena (La Palma); El Suai (Santiago); y los planteles de Cañas Blancas y Madre Vieja (Soná).

Coclé (2 escuelas): Reportes de daños en la Escuela Federico Zúñiga y la Escuela José De Gracia Fernández.

Chiriquí (1 escuela): Inhabilitación del Centro Educativo El Guabino, en el distrito de Tolé.

Plan de contingencia, apoyo nutricional y compromiso con graduandos

A solo 34 días de culminar el año lectivo (programado para el 11 de diciembre), el Meduca garantizó que la cobertura educativa se mantendrá para los 802 mil estudiantes y 56,640 docentes del sistema público nacional, estableciendo esquemas especiales para los estudiantes graduandos.

Ante la falta de energía eléctrica en las zonas golpeadas por el sismo, se distribuyó los insumos de los comedores escolares entre las familias y estudiantes afectados para evitar su pérdida.

Un contingente de 127 funcionarios de los gabinetes psicopedagógicos y especialistas en nutrición se integraron al Centro de Operaciones de Emergencia comandado por el Sinaproc para brindar contención emocional a la población escolar.

En los planteles que no puedan reabrir sus puertas por colapso estructural, la institución anunciará las metodologías y módulos de aprendizaje a distancia que se implementarán para no interrumpir el cierre del periodo lectivo.